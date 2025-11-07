विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी घेतले मातोंड सातेरीचे दर्शन
मातोंडः येथील श्री देवी सातेरीचे विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहूल नार्वेकर यांनी सहकुटुंब दर्शन घेतले.
वेंगुर्ले, ता. ७ः महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी मातोंड येथील श्री देवी सातेरीचे सहकुटुंब उपस्थित राहून यंदाही देवीचे दर्शन घेतले. राज्यातील बळीराजावर आलेले संकट दूर करावे आणि आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींना जनतेची निःस्वार्थ व प्रामाणिकपणे सेवा करण्यासाठी सद्बुद्धी आणि ताकद द्यावी, अशी प्रार्थना त्यांनी यावेळी केली.
अॅड. नार्वेकर यांचे कुटुंब आणि मातोंड गाव यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. मातोंडची ग्रामदेवता श्री देवी सातेरी हीच त्यांची कुलदेवता असल्याने नार्वेकर कुटुंबीय अनेक वर्षांपासून येथे दर्शनासाठी येतात.
मातोंड गावाच्यावतीने अॅड. नार्वेकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले. यावेळी सुरेश नार्वेकर, हिरोजी (दादा) परब, आनंद परब, उदय परब, सुधाकर परब, तुकाराम परब, रविकिरण परच, दिगंबर परब, सुनील परब, दादा म्हालटकर, अभय परब, दीपक परब, नितीन परब, दीपेश परब, ज्ञानेश्वर केळजी, एम. जी. मातोंडकर, आनंद इंगळे, सागर परब, महेश वडाचेपाटकर, सुधीर मातोंडकर आदी उपस्थित होते. यावेळी अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी, गेल्या अनेक वर्षांपासून आमच्या कुटुंबाची मातोंड गावाशी घट्ट नाळ आहे. मातोंडच्या सातेरी देवीवर आमची नितांत श्रद्धा आहे. ती आमची कुलदेवता आहे. त्यामुळे कोकणची लाल माती आम्हाला येथे नेहमी खेचून आणते. दरवर्षी मातोंडच्या जत्रोत्सवाला आमचे कुटुंब उपस्थित असते. येथे आल्यानंतर मनाला समाधान आणि शांती मिळते, असे सांगितले.
