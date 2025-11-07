कुडाळकर हायस्कूलच्या महिमा मोहीतेची ''हॅट्रिक''
कुडाळकर हायस्कूलच्या
महिमा मोहितेची ‘हॅट्रिक’
मैदानी क्रीडा स्पर्धेमध्ये यश
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ७ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा क्रीडा कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने घेण्यात आलेल्या शालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धेमध्ये महिमा मोहिते (सातवी) हिने १०० मीटर, २०० मीटर धावणे व लांब उडी या तिन्ही प्रकारात निर्विवाद वर्चस्व गाजवत जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळवला.
या कामगिरीच्या जोरावर तिने डेरवण, चिपळूण (रत्नागिरी) येथे झालेल्या कोल्हापूर विभागीय शालेय मैदानी स्पर्धेत थरारक प्रदर्शन करत रेकॉर्डब्रेक कामगिरी साकारली. तिन्ही प्रकारात सुवर्णपदक जिंकत तिने हॅट्रिक साधली असून आजवरच्या विभागीय स्पर्धेत अशी हॅट्रिक करणारी ती पहिलीच बालगटातील खेळाडू ठरली आहे. ती श्री सद्गुरू सदानंद माऊली एज्युकेशनल फाउंडेशन संचलित डॉ. श्रीधर सिताराम कुडाळकर हायस्कूल, मालवण प्रशालेत शिकत आहे. येत्या १२ नोव्हेंबरला होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य शालेय मैदानी स्पर्धेत ती कोल्हापूर विभागाचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. तिच्या यशाबद्दल श्री सद्गुरू सदानंद माऊली एज्युकेशनल फाउंडेशनचे अध्यक्ष विलास झाड, कार्याध्यक्ष कृष्णा बांदेकर, उपाध्यक्ष भालचंद्र राऊत, सचिव महेश मांजरेकर, खजिनदार विलास निवेकर, मुख्याध्यापिका नंदिनी साटलकर, प्राची परब तसेच सर्व शिक्षकांनी तिचा सत्कार करून अभिनंदन केले. या उज्ज्वल कामगिरीच्या मागे क्रीडा शिक्षक अजय शिंदे, प्रशिक्षक अनिकेत पाटील तसेच पालक स्वीटी मोहिते व विशाल मोहिते यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.
