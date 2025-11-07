किर्लोस महाविद्यालयाचे विद्यार्थी ''युथ फेस्टिवल''मध्ये चमकले
swt73.jpg
02967
सिंधुदुर्गनगरी ः यशस्वी विद्यार्थ्यांसमवेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी निलिमा अडसूळ व लेफ्टनंट प्रा. विवेक राणे.
किर्लोस महाविद्यालयाचे विद्यार्थी
‘युथ फेस्टिवल’मध्ये चमकले
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ७ः जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग, भारत सरकारतर्फे घेण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय युथ फेस्टिवल २०२५ मध्ये सिंधुदुर्गनगरी येथील किर्लोस कृषी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन केले. स्पर्धेमध्ये स्थानिक शेतीतील शोध प्रकल्प या विषयावर विविध प्रकल्प सादर केले गेले.
या स्पर्धेमध्ये महाविद्यालयाची तृतीय वर्षाची विद्यार्थिनी आर्या धुरी हिने जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला. आर्याने अग्निअस्त्र नावाचे संशोधनात्मक उपकरण बनवले. या उपकरणाचा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयोग होईल, या अनुषंगाने तिला प्रथम पारितोषिक देण्यात आले. यासाठी आर्या हीला रोख पाच हजार रुपये, सन्मान चिन्ह व प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरवण्यात आले. प्रथम वर्षाची विद्यार्थिनी दिया वांगणकर हिने गिरीपुष्प वनस्पती पासून विविध खतांची निर्मिती केली. या संशोधनाचा द्वितीय क्रमांक आला. त्यासाठी तीन हजार रुपये पारितोषिक, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच महाविद्यालयाची प्रथम वर्षाची विद्यार्थिनी प्रतीक्षा वेंगुर्लेकर हिने कथालेखन स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला. प्रतीक्षाला रोख तीन हजार रुपये, पारितोषिक व प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरविण्यात आले.
ऋतुजा पेडणेकर हिला कथाकथन स्पर्धेमध्ये द्वितीय पारितोषिक मिळाले. ऋतुजाला रोख दोन हजार रुपये, पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी राम बिबवणेकर याने चित्रकलामध्ये द्वितीय क्रमांक पटकवला. त्याला रोख दोन हजार रुपये पारितोषिक, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.
