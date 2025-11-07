वंचित बहुजन आघाडी अध्यक्षपदी सिद्धार्थ जाधव
सिद्धार्थ जाधव
‘वंचित आघाडी’ अध्यक्षपदी सिद्धार्थ जाधव
गुहागर तालुका ; खेड येथील मेळाव्यात कार्यकारणी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ७ : खेड येथे नुकत्याच पार पडलेल्या उत्तर रत्नागिरी जिल्हा वंचित बहुजन आघाडीच्या मेळाव्यात विविध तालुक्यांच्या नवीन कार्यकारिण्यांची घोषणा करण्यात आली. या मेळाव्यात गुहागर तालुक्याच्या अध्यक्षपदी सिद्धार्थ जाधव (आबलोली) यांची सर्वसंमतीने निवड करण्यात आली.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा निरीक्षक सुशीम सकपाळ यांनी या नियुक्तीची घोषणा केली. त्यानंतर उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सादिक काझी यांच्या हस्ते नव्याने निवड झालेल्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी जिल्हा तसेच तालुक्यातील अनेक आंबेडकरी कार्यकर्ते, युवा आणि ज्येष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. तालुका महासचिवपदी माजी सैनिक सुनील जाधव (जानवळे) यांची निवड करण्यात आली असून, इतर पदाधिकारी म्हणून उपाध्यक्ष शरद जाधव (तळवली), महेंद्र कदम (रानवी), सचिव विशाल सावंत (पाटपन्हाळे), आदेश पवार (धोपावे), प्रमुख संघटक शशिकांत सुर्वे (चिंद्रावळे), शैलेश घाग (पिंपर), संजय मोहिते (सुरळ) आणि सल्लागार म्हणून प्रकाश जाधव (दोडवली), विजय पवार (तळवली) यांची निवड करण्यात आली आहे.
जाधव हे सेवानिवृत्त शिक्षक असून, त्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक आणि संघटनात्मक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. या नियुक्तीमुळे गुहागर तालुक्यात वंचित बहुजन आघाडीची संघटनात्मक ताकद वाढेल, असा विश्वास कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
