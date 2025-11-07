गुहागर येथे आजपासून राज्यस्तरीय कॅरम स्पर्धा
गुहागर येथे आजपासून कॅरम स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ ः प्रदीप परचुरे व कॅरम लव्हर्स गुहागर यांच्यावतीने भंडारी भवन गुहागर येथे ८ नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्र राज्य मानांकन कॅरम स्पर्धा होणार आहे. स्पर्धेसाठी पुरुष एकेरी गटात मुंबईच्या प्रशांत मोरे प्रथम व ठाण्याच्या झैद अहमद फारूकीला द्वितीय तर महिला एकेरी गटात ठाण्याच्या समृद्धी घाडीगावकला प्रथम व रत्नागिरीच्या आकांक्षा कदमला द्वितीय मानांकन देण्यात आले आहे.
राज्यस्तरीय स्पर्धेचे उद्घाटन ८ नोव्हेंबरला सकाळी ९ वा. होणार असून, पुरुष एकेरी गटाने सामन्याची सुरुवात होईल. स्पर्धेतील महत्वाचे सामने महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या युट्युब चॅनेलवरून थेट प्रसारित करण्याची व्यवस्था असोसिएशनच्यावतीने करण्यात आली आहे. पुरुष एकेरी गटातील विजेत्या खेळाडू रोख रुपये २५ हजार व चषक तर महिला एकेरी गटातील विजेत्याला रोख रुपये ८ हजार व चषक देण्यात येणार असून, प्रत्येक गटातील पहिल्या ८ खेळाडूंना रोख पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
अंतिम फेरीचे सामने अनुक्रमे महिला एकेरी दुपारी २ वा. व पुरुष एकेरी दुपारी ४ वा. खेळवण्यात येणार आहेत. या स्पर्धेसाठीचे मानांकन पुढीलप्रमाणे ः पुरुष एकेरी मानांकन प्रशांत मोरे ( मुंबई ), झैद फारुकी ( ठाणे ), विकास धारिया ( मुंबई ), सागर वाघमारे ( पुणे ), अभिजित त्रिपनकर ( पुणे ), समीर अंसारी ( ठाणे ), रियाझ अली (रत्नागिरी), हरेश्वर बेतवंशी (मुंबई) तर महिला एकेरी मानांकन समृद्धी घाडीगावकर (ठाणे), आकांक्षा कदम (रत्नागिरी), प्राजक्ता नारायणकर (मुंबई उपनगर), मिताली पाठक (मुंबई), केशर निर्गुण (सिंधुदुर्ग), अंबिका हरिथ (मुंबई), रिंकी कुमारी (मुंबई), सोनाली कुमारी (मुंबई).
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.