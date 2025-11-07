कुडाळात उद्या केळूसकर शताब्दी महोत्सव
कुडाळात उद्या केळूसकर शताब्दी महोत्सव
कुडाळ, ता. ७ ः नाईक मराठा मंडळ मुंबई यांच्यातर्फे साहित्य महर्षी गुरुवर्य कृष्णराव अर्जुन केळूसकर स्मृतिदिन व शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम रविवारी (ता.९) सकाळी दहाला येथील महालक्ष्मी सभागृहात आयोजित केला आहे, अशी माहिती नाईक मराठा मंडळ मुंबईचे कार्याध्यक्ष सुनील सांगेलकर यांनी येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘या कार्यक्रमात (कै.) मधुकर नारायण उर्फ बाबा आचरेकर स्मृती समाज गौरव पुरस्कार आरोग्य क्षेत्रातील जनसामान्यांचे देवदूत (कै.) डॉ. प्रमोद वालावलकर (मरणोत्तर) यांना जाहीर केला आहे. हा पुरस्कार त्यांच्या पत्नी श्रीमती प्रज्ञा वालावलकर स्वीकारणार आहेत. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे कवी अजय कांडर, तर विशेष अतिथी सिंधुदुर्ग देवळी समाज मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष राजन नाईक असतील.’
गुरुवर्य कृष्णराव अर्जुन केळूसकर यांचे कार्य जनमानसात जिवंत राहावे, यासाठी केंद्राने त्यांचे पोस्टाचे तिकीट प्रसिद्ध करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेला चिटणीस किरण नाईक, खजिनदार विजय अणावकर, सदस्य मनोहर नाईक आणि विनायक पांडुरंग शिंदे उपस्थित होते.
श्री. सांगेलकर म्हणाले, ‘नाईक मराठा मंडळातर्फे आनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते, तसेच गरजू मुलांचे शिक्षण दत्तक घेऊन त्यांचा शैक्षणिक खर्च उचलला जातो. या वर्षी संस्थेचे शंभरावे वर्ष असल्याने कार्यक्रमाला सांस्कृतिक कार्यक्रमांची जोड दिली आहे. गुरुवर्य केळूसकर हे मराठीतील पहिले आद्य शिवचरित्रकार होते. शिवचरित्र अनेकांनी लिहिले. मात्र, पहिले चरित्र त्यांनीच लिहिले. त्यांच्या नावाचे कार्य असेच सुरू राहावे, यासाठी नाईक मराठा मंडळ राज्य व केंद्र सरकार दरबारी प्रयत्नशील आहे.’
किरण नाईक म्हणाले, ‘गुरुवर्य कृष्णराव अर्जुन केळूसकर यांच्या स्मरणार्थ केंद्र सरकारकडे पोस्टर तिकीट तयार करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना याबाबत निवेदन दिले असून त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांचे मूळ गाव वेंगुर्ले तालुक्यातील केळूस असून, तेथे स्मारक उभारण्याची मागणीही केली.’
