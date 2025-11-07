फूलशेतीतून अक्षय बदडने मिळवले उत्पन्न
साखरपा : अक्षय बडद यांच्या शेतात फुललेली झेंडूची रोपे.
भातशेतीतून झेंडूकडे यशस्वी वळण
धामणीतील बडद यांची १५ गुंठ्यातून १ टन फुलांची कमाई
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. ७ : पारंपरिक भातशेतीपेक्षा वेगळे प्रयोग सध्या ठिकठिकाणी सुरू आहेत. धामणी येथील अक्षय बडद या तरुणाने झेंडूच्या लागवडीतून उत्पन्न मिळवले आहे. यंदा १५ गुंठ्यातून १ टन उत्पादन मिळाले आहे.
धामणी येथे बडद हे पारंपरिक भातशेती करत आहेत. बदलते हवामान, अनियमित पाऊस आणि वन्यप्राण्यांमुळे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन पर्यायी शेतीचा विचार सुरू केला. त्यामधूनच ते झेंडू लागवडीकडे वळले. वडिलोपार्जित जमिनीत प्राथमिक प्रयोग म्हणून १५ गुंठे क्षेत्रात त्यांनी झेंडूची लागवड केली. त्यासाठी त्यांनी टेनिस, अक्षगंध आणि कलकत्ता या जातींच्या वाणांची निवड केली आहे. १५ गुंठ्यात ५ हजार रोपांची लागवड केली. गणेशोत्सवापासून त्यामधून उत्पादन सुरू झाले. गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा आणि दिवाळी या कालावधीत एक टन फुलांची काढणी त्यांनी केली. स्थानिक बाजारात १२० रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे विक्री होत आहे.
दृष्टिक्षेपात
पारंपरिक शेतीला पर्याय म्हणून फूलशेती
१५ गुंठे क्षेत्रात लागवड
टेनिस, अक्षगंध आणि कलकत्ता रोपांची लागवड
गणेशोत्सव काळापासून फूल काढणीला सुरुवात
