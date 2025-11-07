पाटचा ''रामकृष्ण हरी'' संघ अव्वल
मळगाव ः आजगावकरवाडी येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय निमंत्रित भजन स्पर्धेत पाट येथील श्री रामकृष्ण हरी सेवा संघ भजन मंडळास गौरविताना मान्यवर.
मळगावातील भजन स्पर्धाः दुर्वांकुर कला क्रीडा मंडळातर्फे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ः मळगाव-आजगावकरवाडी येथील जिल्हास्तरीय निमंत्रित भजन स्पर्धेत पाट येथील श्री रामकृष्ण हरी सेवा संघ भजन मंडळाने प्रथम क्रमांक पटकाविला. कणकवली येथील श्री लिंगेश्वर पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळाने द्वितीय तर कणकवली-जानवली येथील श्री सिद्धिविनायक प्रासादिक भजन मंडळाने तृतीय क्रमांक मिळविला.
मळगाव-आजगावकरवाडी गोसावीवाडी येथील दत्त मंदिरात दुर्वांकुर कला क्रीडा मंडळाच्यावतीने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. यंदा या स्पर्धेचे पाचवे वर्ष असून एकूण नऊ संघांनी सहभाग घेतला होता. मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी दुर्वांकुर कला क्रीडा मंडळाचे सर्व सदस्य तसेच आजगावकर गोसावीवाडी येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल असाः प्रथम - श्री रामकृष्ण हरी सेवा संघ, पाट पंचक्रोशी (बुवा आशिष सडेकर), द्वितीय-श्री लिंगेश्वर पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळ, कणकवली (बुवा योगेश मेस्त्री), तृतीय-श्री सिद्धिविनायक प्रासादिक भजन मंडळ, कणकवली-जानवली (बुवा दुर्गेश मिठबावकर) यांनी मिळविला. उत्तेजनार्थ क्रमांक श्री सद्गुरु प्रासादिक भजन मंडळ, अणसूर (बुवा हर्षल मेस्त्री) यांना देण्यात आला.
प्रथम क्रमांकास ७००१ रुपये, द्वितीय ५००१, तृतीय ३००१ रुपये आणि उत्तेजनार्थ क्रमांकास १५०० रुपये तसेच सन्मानचिन्ह देऊन विजेत्यांचा गौरव करण्यात आला. वैयक्तिक पारितोषिकांमध्ये उत्कृष्ट झांजवादक मंथन कुंभार (श्री सद्गुरु संगीत भजन मंडळ, पिंगुळी), उत्कृष्ट तबला साईप्रसाद नाईक (श्री सद्गुरु संगीत भजन मंडळ, पिंगुळी), उत्कृष्ट पखवाज प्रणव मेस्त्री (मोरेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ, नेरूर), उत्कृष्ट गायक हर्षल मेस्त्री (श्री सद्गुरु प्रासादिक भजन मंडळ, अणसूर), उत्कृष्ट हार्मोनियम हेमंत तवटे (ब्राह्मणदेव प्रासादिक भजन मंडळ), शिस्तबद्ध संघ श्री दत्त प्रासादिक भजन मंडळ, वर्दे, तसेच उत्कृष्ट कोरस श्री रामकृष्ण हरी सेवा संघ, पाट पंचक्रोशी या मंडळांना मिळाले. स्पर्धेचे परीक्षण संगीत अलंकार अजित गोसावी व विवेक सावंत यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी दुर्वांकुर कला क्रीडा मंडळाच्या सर्व सदस्यांनी तसेच आजगावकर गोसावीवाडी ग्रामस्थांनी विशेष परिश्रम घेतले.