शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन वर्गाचा खटखटे ग्रंथालयात शुभारंभ
swt79.jpg
02992
शिरोडा ः येथील र. ग. खटखटे ग्रंथालयात शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन वर्गाच्या प्रारंभप्रसंगी उपस्थित विद्यार्थी व मान्यवर.
शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन वर्गाचा
खटखटे ग्रंथालयात प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ७ः शिरोडा येथील र. ग. खटखटे ग्रंथालयात सातवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी नियमित शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन वर्गांना प्रारंभ झाला आहे. हे वर्ग पूर्णतः विनामूल्य असून, आजगाव येथील ‘पू. गोगटे गुरुजी प्रतिष्ठान’ यांच्या मार्फत घेतले जाणार आहेत. नुकतेच या वर्गांचे उद्घाटन प्रतिष्ठानच्या गतवर्षीच्या शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी रोहित आसोलकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले.
प्रास्ताविक ग्रंथालयाचे कार्यवाह सचिन गावडे यांनी केले. प्रतिष्ठानचे समन्वयक विनय सौदागर यांनी मार्गदर्शन वर्गांची सविस्तर माहिती देत पालकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. यावेळी गोगटे प्रतिष्ठानच्या मार्गदर्शनाखाली गतवर्षी आठवीच्या गुणवत्ता यादीत चमकलेल्या रोहित अजित आसोलकर याचा रोख दीड हजार रुपये व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. ज्येष्ठ सदस्या श्रीमती सरोज रेडकर यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या, तर आभार प्रदर्शन ग्रंथालयाचे संचालक डॉ. श्रीराम दीक्षित यांनी मानले. या कार्यक्रमास ग्रंथपाल प्राची पालयेकर, अनिष्का रगजी तसेच प्रतिष्ठानचे दिलीप पांढरे, अविनाश जोशी आणि एकनाथ शेटकर आदी उपस्थित होते. हे मार्गदर्शन वर्ग सलग चार महिने चालणार असून, शिष्यवृत्ती परीक्षेपर्यंत विद्यार्थ्यांना सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.