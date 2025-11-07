वंदे मातरमचे समूहगान
रत्नागिरी ः येथील कोकण रेल्वेच्या विभागीय कार्यालयात वंदे मातरमचे समूहगान करण्यात आले.
कोकण रेल्वेच्या कार्यालयात
वंदे मातरमचे समूहगान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ ः वंदे मातरम् या गीताला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल कोकण रेल्वेमार्गावरील सर्व स्थानकात आणि कार्यालयांमध्ये वंदे मातरमचे समूहगान करण्यात आले.
थोर दिवंगत कवी आणि साहित्यिक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी रचलेल्या वंदे मातरम् गाण्याला आज दीडशे वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हे गीत प्रथम त्यांनी लिहिलेल्या आनंदमठ नामक त्यांच्या अत्यंत गाजलेल्या कादंबरीचा भाग होते. त्यानंतर हे गाणे राष्ट्रगान म्हणून स्वीकारण्यात आले. त्या गाण्याचा शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव आजपासून एक वर्षभर साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने कोकण रेल्वेच्या सर्वच स्थानकात आज विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कोकण रेल्वेच्या रत्नागिरी विभागीय कार्यालयासह सर्वच स्थानकात रेल्वेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत या गाण्याचे समूहगान केले. विभागात कार्यालयात विभागीय व्यवस्थापक शैलेश बापट आणि अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला.
