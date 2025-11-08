वंदे मातरम गीताने राष्ट्रीय एकात्मतेचा जागर
मंडणगड: वंदे मातरम् या राष्ट्रगीताचे सामूहिक गायन करताना शिक्षण विभागातील शिक्षकवर्ग व मान्यवर.
मंडणगडमध्ये वंदे मातरम् महोत्सव
फेरी, नृत्यविष्कार ; वीरांना मानाचा मुजरा
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ८ ः वंदे मातरम या अमर राष्ट्रगीताच्या सार्धशतीनिमित्त मंडणगड शहरात उत्साह आणि देशभक्तीच्या जयघोषात महोत्सव साजरा करण्यात आला. तहसील कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पंचायत समिती आणि व्यापारी संघटना मंडणगड यांच्या संयुक्त सहभागाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूलच्या क्रीडांगणावर हा कार्यक्रम झाला.
महोत्सवावेळी पद्मश्री दादा इदाते, प्रा. दिगंबर कुलकर्णी उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात तहसील कार्यालय भिंगळोली येथून डॉ. आंबेडकर हायस्कूलपर्यंत काढलेल्या वंदे मातरम् फेरीने झाली. शहरात वंदे मातरम्, भारत माताकी जय, जय जवान जय किसान या घोषणांनी देशभक्तीचे वातावरण भारावून गेले. त्यानंतर मुख्य कार्यक्रमात पंचायत समिती शिक्षण विभागाच्यावतीने वंदे मातरम् या राष्ट्रगीताचे सामूहिक गायन करण्यात आले. सुभेदार श्रीधर शिंदे (सुर्ले), शहीद रोहित मोरे (धुत्रोली) यांचे वडील रंजित मोरे तसेच स्वातंत्र्यसैनिक बाळकृष्ण चव्हाण यांचा मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधिक सत्कार करण्यात आला. या वेळी पूर्वा कर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थिनींनी वंदे मातरमवर आधारित देशभक्तिपर नृत्यविष्कार सादर केला.
