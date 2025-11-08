मातृभूमी परिचय शिबीर
rat७p१२.jpg-
२५O०२९५०
रत्नागिरी : जीजीपीएस शाळेच्या बाबुराव जोशी गुरुकुलतर्फे गावडे आंबेरे येथे मातृभूमी परिचय शिबिरात सहभागी विद्यार्थी.
---
शिक्षणासोबत संस्कारांचा धडा
जोशी गुरूकुलचे मातृभूमी परिचय शिबिर ; विद्यार्थ्यांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : जीजीपीएस प्रशालेच्या (कै.) बाबूराव जोशी गुरुकुल प्रकल्पातर्फे मातृभूमी परिचय शिबिरे विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना आपल्या घरापासून काही दिवस लांब राहण्याची, स्वावलंबी जीवनाची, सर्वांसोबत मिळून मिसळून राहण्याची सवय लागावी, या उद्देशाने दरवर्षी या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.
पावसजवळील गावडे आंबेरे या गावी पाचवीचे शिबिर तर सहावी व सातवीचे एकत्रित शिबिर देवरूख येथे आणि आठवीचे शिबिर मालवणमधील आचरा या गावी झाले. नववीचे विद्यार्थी स्वयंसेवक म्हणून गटागटाने तिन्ही शिबिरात सहभागी झाले होते. शिबिरादरम्यान विविध विषयावरील मार्गदर्शनपर सत्रे आयोजित केली जातात. मुलांमध्ये सामाजिक भावना वाढीस लागावी यासाठी गावभेटी आयोजित केल्या. उपासना, सूर्यनमस्कार या नित्यनेमाच्या गोष्टींसोबतच विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेळ, क्षेत्रभेटी यांचेही आयोजन केले. या वेळी गुरूकुलचे सर्व शिक्षकही तिन्ही ठिकाणच्या शिबिरांमध्ये उत्साहाने सहभागी झाले होते. सर्व शिबिरे गुरुकुल विभागप्रमुख वासुदेव परांजपे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच जीजीपीएसच्या मुख्याध्यापिका सोनाली पाटणकर व र. ए. सोसायटीचे सर्व पदाधिकारी यांच्या सहकार्याने पार पडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.