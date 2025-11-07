आजी-आजोबांनी साजरी केली दिवाळी
असलदे ः येथील दिविजा वृद्धाश्रमात तुलसी विवाहाचा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
दिविजा वृद्धाश्रमात आयोजनः तुलसी विवाहाचा कार्यक्रमही ठरला रंगतदार
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ७ः असलदे येथील दिविजा वृद्धाश्रमात रहाणाऱ्या आजी-आजोबांनी दिवाळीचा उत्सव पारंपरिक आणि उत्साहपूर्ण पद्धतीने साजरा केला. चार दिवस चाललेल्या या दिवाळी सोहळ्यात वसुबारसपासून ते भाऊबीजेपर्यंत प्रत्येक दिवस आनंद, हशा आणि भावनांनी भरलेला होता.
दिवाळीचा पहिला दिवस वसुबारस गाय-वासराच्या प्रतिमेची पूजा करून साजरा करण्यात आला. धनतेरस दिवशी आजी-आजोबांनी धन्वंतरी देवतेची पूजा करून आरोग्य आणि आयुष्यवृद्धीची प्रार्थना केली. नरक चतुर्दशीला पारंपारिक अंघोळ घालून नरकासुराचे प्रतीक असलेले कारटे फोडण्यात आले. त्यानंतर आश्रमातील कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रकारचे पोहे, फराळाचे पदार्थ देऊन सगळ्यांनी सणाचा आस्वाद घेतला. सायंकाळी लक्ष्मीपूजन मोठ्या थाटात करण्यात आले, तर भाऊबीज दिवशी आजींनी आश्रमातील आजोबांना ओवाळले.
दिवाळीनंतर आश्रमात तुलसी विवाहाचा कार्यक्रम पार पडला. आजी-आजोबांना विवाह सोहळ्याचा आनंद अनुभवता यावा म्हणून दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. यंदा आश्रमातील अपंग आजोबा विवेक करकरे यांचा तुळशीसोबत थाटात विवाह लावण्यात आला. त्यांच्या अपूर्ण राहिलेल्या इच्छेला पूर्णत्व देत हा अनोखा सोहळा साऱ्यांसाठी भावनिक ठरला. विवाहसोहळ्यापूर्वी केळवण, तांदूळ निवड, मेहंदी आणि हळदीचे कार्यक्रम आजी व कर्मचारी महिलांनी पारंपारिक पद्धतीने पार पाडले. सौ. प्रतीक्षा सावंत यांनी ओव्या म्हणत कार्यक्रम रंगवला, तर भारती गुरव यांनी मंगलाष्टका म्हटली. आश्रमाचे सचिव संदेश शेट्ये यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा संपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला. दिवाळी आणि तुळशीविवाह या दोन सणांमुळे वृद्धाश्रमात चैतन्य आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
