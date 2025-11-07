भाजप पदाधिकाऱ्यांना म्हापण येथे मार्गदर्शन
swt717.jpg
03030
म्हापण ः येथे बैठकीत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी.
भाजप पदाधिकाऱ्यांना म्हापण येथे मार्गदर्शन
म्हापण, ता. ७ः आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर म्हापण जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपची रणनिती ठरविण्यासाठी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या हस्ते सिद्धी गेस्ट हाऊस, म्हापण येथे विचारविनिमय सभा पार पडली. या सभेत उपस्थित भाजप पदाधिकाऱ्यांना दळवी यांनी आगामी निवडणुकांसाठी मार्गदर्शन केले. प्रत्येक मतदारसंघात भाजपचा उमेदवार विजयी व्हायला हवा. त्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने कामाला लागा. आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून पक्षवाढीला प्राधान्य द्या, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्या वंदना किनळेकर, वेंगुर्ले तालुका अध्यक्ष पप्पू परब, माजी सभापती निलेश सामंत, कुशेवाडा सरपंच निलेश सामंत, माजी सरपंच गुरुनाथ मडवळ, तसेच आप्पी फणसेकर, आनंद गावडे, प्रणिती आंबडपालकर, संजय दूधवडकर, सुरेश ठाकूर, सुदेश किनावडेकर, गुरुनाथ चव्हाण उपस्थित होते.
----------------
swt718.jpg
03031
वेतोरे ः वरचीवाडी येथील तरुणांनी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला.
वेतोरे वरचीवाडीतील तरुण भाजपमध्ये
वेंगुर्ले, ता. ७ ः तालुक्यातील वेतोरे (वरचीवाडी) येथील निलेश गावडे यांच्या नेतृत्वाखालील तरुणांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेऊन या युवकांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला. गोगटे मंगल कार्यालय, वेतोरे येथे झालेल्या या प्रवेश कार्यक्रमात मनीष दळवी यांनी सर्वांचे स्वागत केले. भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचा सन्मान राखला जाईल आणि पक्षातील योग्य स्थान दिले जाईल, असे ते म्हणाले. या प्रसंगी निलेश गावडे यांच्यासोबत रोहन गावडे, अरुण गावडे, भूपेश गावडे, अथर्व गावडे, मुकुंद राऊळ, अरुण राऊळ, सचिन नाईक, सर्वेश नाईक, सचिन राऊळ, शरद कोचरेकर, संदीप गोगटे, आर्यन नाईक, ओमकार नाईक यांनी प्रवेश केला. कार्यक्रमाला भाजप वेंगुर्ले तालुका अध्यक्ष विष्णू (पप्पू) परब, जिल्हा परिषद माजी सदस्य समिधा नाईक, सरपंच प्राची नाईक, मच्छीमार नेते वसंत तांडेल, दीपक नाईक, सुधीर गावडे, यशश्री नाईक, नितीन गावडे, शैलेश जामदार, विरोचन धुरी, यतीन आवळेगावकर आदी उपस्थित होते.
--------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.