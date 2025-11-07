देवसू येथे बुधवारी वार्षिक जत्रोत्सव
देवसू येथे बुधवारी
वार्षिक जत्रोत्सव
सावंतवाडी : देवसू येथील ग्रामदैवत श्री देवी शेंडोबा माऊलीचा वार्षिक जत्रोत्सव बुधवारी (ता.१२) होणार आहे. ही देवी देवसू, केसरी आणि दाणोली या तीन गावांची एकत्रित ग्रामदेवता आहे. सकाळी धार्मिक विधी झाल्यानंतर देवीला भरजरी वस्त्र, सुवर्ण अलंकार आणि फुलांनी सजविण्यात येईल. तीन गावच्या मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत मानाची ओटी भरल्यानंतर दर्शन सोहळा होईल. रात्री सवाद्य पालखी मिरवणुकीनंतर आरोलकर दशावतार कंपनीचे नाटक सादर केले जाणार आहे. यानंतर १५ ला सकाळी ७ वाजता हरिनाम सप्ताहाला विधीवत प्रारंभ होईल. मध्यरात्री कुळघरकडून सवाद्य वारकरी दिंडी मंदिरात दाखल होईल. सप्ताहादरम्यान परिसरातील विविध भजनी मंडळे आपली सेवा देवी चरणी अर्पण करून अखंड जागर करतील. १६ ला दुपारी महाप्रसादाने हरिनाम सप्ताहाची सांगता होईल. भाविकांनी या धार्मिक सोहळ्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन देवसू ग्रामस्थ आणि मानकऱ्यांनी केले आहे.
---------------
विलवडे माऊलीचा
सोमवारी जत्रोत्सव
सावंतवाडी : विलवडे येथील ग्रामदैवत श्री देवी माऊलीचा वार्षिक जत्रोत्सव सोमवारी (ता.१०) साजरा होणार आहे. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत भाविकांची अलोट गर्दी होण्याची अपेक्षा आहे. धार्मिक कार्यक्रमांनंतर देवीला भरजरी वस्त्र, सुवर्णालंकार आणि फुलांनी सजविण्यात येणार असून, रात्री १२ वाजता ढोल-ताशांच्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीसह पालखी मिरवणूक काढली जाईल. त्यानंतर मामा मोचेमाडकर दशावतार नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग रंगणार आहे. भाविकांनी दर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन देवस्थान समिती आणि सर्व मानकऱ्यांनी केले आहे.
-------------
उभादांडा येथे
सोमवारी जत्रोत्सव
वेंगुर्ले : उभादांडा-सिद्धेश्वरवाडी येथील श्री देव सिद्धेश्वराचा वार्षिक जत्रोत्सव सोमवारी (ता.१०) होणार आहे. सकाळपासून रात्रीपर्यंत देवतेस नारळ, केळी व फुले अर्पण करण्याचा कार्यक्रम होईल. रात्री पालखी प्रदक्षिणेनंतर कलेश्वर दशावतारी मंडळाचा नाट्यप्रयोग सादर केला जाणार आहे. भाविकांनी दर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सिद्धेश्वर सेवा मंडळ, उभादांडा यांनी केले आहे.
