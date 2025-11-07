नामनिर्देशन पत्रे ऑनलाईन पद्धतीने
तहसीलदार पाटील ः सावंतवाडीत राजकीय प्रतिनिधींना मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ : येथील पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असून यंदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांची नामनिर्देशन पत्रे ऑनलाईन स्वीकारली जाणार आहेत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी आज येथे दिली. रविवारी (ता.३०) जाहीर प्रचार संपणार असून मतमोजणी येथील तहसीलदार कार्यालयात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तहसीलदार पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीस मुख्याधिकारी संतोष जिरगे, पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण आदी उपस्थित होते.
श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘या निवडणुकीत सर्वसाधारण उमेदवारासाठी १,०००, तर अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी ५०० रुपये ‘डिपॉझिट’ ठेवावी लागणार आहे. नामनिर्देशन पत्रे १० ते १७ नोव्हेंबर दरम्यान सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत स्वीकारली जातील. उमेदवारांना नामनिर्देशन फॉर्म ऑनलाइन भरून, त्याची प्रत ऑफलाइन सादर करावी लागेल. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने निवडणूक चिन्ह वापरणारे फलक अथवा पोस्टर्स लावता येणार नाहीत.
सभा, जाहीर प्रचार किंवा बॅनरसाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक राहील. प्रचार सभा घेणाऱ्या पक्षांना किमान ४८ तास अगोदर परवानगी मागावी लागेल, आणि ‘प्रथम येणाऱ्याला प्रथम परवानगी’ या तत्त्वावर ती दिली जाईल. धार्मिक स्थळांवर प्रचार सभा घेता येणार नाही. मतदारांना आमिष दाखवणे, आव्हान करणे किंवा विनंती करणे प्रतिबंधित आहे. उमेदवारांचे प्रतिनिधी त्याच प्रभागातील असणे आवश्यक आहे.’ या बैठकीस काँग्रेस जिल्हाध्यक्षा साक्षी वंजारी, ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख शैलेश गवंडळकर, शहर संघटक निशांत तोरसकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमाकांत वारंग, समीर वंजारी, दिपाली भालेकर आदी उपस्थित होते.
वयोवृद्धांसाठी केंद्रावरच मतदान
विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत ८५ वर्षांवरील मतदारांच्या घरी मतदानाची सुविधा होती. मात्र, या निवडणुकीत सर्वांनी मतदान केंद्रावरच मतदान करावे लागेल, असे यावेळी तहसीलदार पाटील यांनी सांगितले.
