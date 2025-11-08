तालुक्यातील कोतवडे प्रभागात पंचायत राज प्रकल्पांतर्गत कार्यशाळा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील कोतवडे येथे पंचायतराज प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कार्यशाळेत उपस्थित महिला.
पंचायतराज प्रकल्पांतर्गत कार्यशाळा
कोतवडे प्रभागात आयोजन ; महिलांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ ः उमेद अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या पंचायतराज प्रकल्पामुळे तालुक्यातील कोतवडे प्रभागात ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेला एक नवी दिशा मिळाली आहे. या प्रकल्पाच्या समुदायस्तरीय मूल्यमापन कार्यशाळेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. या कार्यशाळेमुळे महिला सक्षमीकरण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढण्यास मदत मिळणार आहे. कार्यक्रमात तालुका व्यवस्थापक यांनी प्रकल्पाविषयी माहिती दिली. सरपंच, कोतवडे व नेवरे गाव ग्रामपंचायत अधिकारी, तालुका व्यवस्थापन अधिकारी, जिल्हा संसाधन नुजहत नाकाडे, तालुका संसाधन तोडणकर, प्रभाग व्यवस्थापक, प्रभाग समन्वयक, स्थानिक संसाधन व्यक्ती, गावपातळीवरील संस्था, अक्षरज्योती प्रतिनिधी (महिला), बालसभेतील प्रतिनिधी अध्यक्ष, प्रभागाच्या अध्यक्ष यांसारख्या विविध स्तरावरील प्रतिनिधींनी गावाच्या विकासातील या प्रकल्पाचे महत्त्व स्पष्ट केले.
कार्यशाळेचा मुख्य भाग म्हणून ‘गॅलरी वॉक’ आयोजित करण्यात आला. या वॉकमध्ये ग्रामसंघनिहाय झालेल्या कामांचे चार्टद्वारे केलेले सादरीकरण पाहून त्याचे मूल्यमापन करण्यात आले. तालुका व्यवस्थापक साक्षी वायंगणकर, तालुका संसाधन नाकाडे यांनी ग्रामसंघ आणि गावपातळीवरील संस्थेच्या सदस्य तसेच पंचायतराजचे सरपंच व सदस्यांना कामांची माहिती दिली.