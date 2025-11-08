सिल्व्हर स्टार पांगरी संघाला विजेतेपद
सिल्व्हर स्टार पांगरी संघाला विजेतेपद

‘सिल्व्हर स्टार’ संघाला विजेतेपद
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : संगमेश्वर तालुक्यातील पांगरी येथे पांगरी प्रिमिअर लीग या ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धेत सिल्व्हर स्टार पांगरी संघाने विजेतेपद मिळवले. पांगरी स्ट्रायकर संघाने उपविजेतेपद मिळविले.
दोन दिवसांच्या स्पर्धेत गावातील ८ संघांनी व १२७ खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. उत्कृष्ट फलंदाज संदीप बावदाने, गोलंदाज व मॅन ऑफ दी सीरिज अनिकेत मुळे, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक अभिषेक गावडे यांनी पारितोषिके मिळवली. पांगरीत होणारी ही पांगरी प्रिमिअर लीग स्पर्धा आता गावाच्या अभिमानाचा उत्सव बनली आहे. खेळ, एकता आणि बंधुत्वाचा संदेश देणारी ही लीग गावातील तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे, असे या वेळी आयोजकांनी सांगितले. स्पर्धा यशस्वितेसाठी अध्यक्ष हरेश म्हादे, सेक्रेटरी ओंकार तेगडे, खजिनदार अमित कातकर, अजय दुडये, सल्लागार दीपक तेगडे, सरपंच सुनील म्हादे, सचिन पानगले, गौरव पानगले, दीपक गावडे, अक्षय म्हादे, संजय बावदाने, शुभम गावडे, संदेश दुडये, सुरज कांबळे व सर्व कमिटी सदस्यांनी आणि ग्रामस्थांनी मेहनत घेतली.

