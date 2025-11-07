देवरुखमधील शासकीय वसतिगृहासाठी १३ कोटी ८३ लाख
देवरूखमधील शासकीय वसतिगृहाला नवी झळाली
१३ कोटी ८३ लाखांचा निधी मंजूर; सोयीसुविधाही मिळणार
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ७ ः तालुक्यातील देवरूख येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांच्या शासकीय वसतिगृहाच्या नवीन इमारतीसाठी १३ कोटी ८३ लाख ९६ हजार १७९ रुपये निधी शासनाकडून मंजूर झाला आहे. त्यामुळे देवरूख येथील जीर्णावस्थेत गेलेल्या वसतिगृहाला नवी झळाळी मिळणार आहे तसेच वसतिगृह परिसरात आवश्यक त्या सोयीसुविधाही दिल्या जाणार आहेत.
दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना वसतिगृहाची नितांत गरज असते, ही बाब लक्षात घेऊन आमदार निकम यांनी देवरुखातील वसतिगृह नूतनीकरणासाठी निधीसाठी विशेष प्रयत्न केले होते. त्यामुळे देवरूख येथे येणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सुसज्ज आणि आधुनिक निवासव्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. सध्याच्या वसतिगृहाची इमारत अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असल्याने डागडुजी करणेही अशक्य होते. त्यामुळे नवीन इमारत उभारण्याची गरज होती. आमदार निकम यांनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सोयीसाठी या कामाचा पाठपुरावा करत सामाजिक न्यायविभाग तसेच शासनस्तरावर आवश्यक प्रयत्न केले. वसतिगृहाच्या नूतन इमारतीबरोबरच परिसरात गॅस पाईपलाईन, कचऱ्याचे विघटन करणारे यंत्र, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, रॅम्प, सोलार रूफ टॉप, फर्निचर, आवार भिंत, जमीन सुधारणा, वाहनतळ, लँडस्केपिक, सॉईल इन्वेस्टिगेशन, पाईपमोऱ्या, विद्युतीकरण बाह्य व अंतर्गत, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, अग्निशमन यंत्रणा, भूमिगत पाण्याची टाकी, बोअरवेल व पंपहाऊस, जुनी इमारत तोडकाम, लिफ्ट, बाह्य शौचालय, परिसरात लाईट, सीसीटीव्ही आदी बाबी करण्यात येणार आहेत.
शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे. ग्रामीण व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाबरोबर चांगल्या राहण्याच्या सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत. देवरूख वसतिगृहाची नवीन इमारत ही त्याच दिशेने उचललेलं पाऊल आहे.
- शेखर निकम, आमदार
