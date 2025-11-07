चिपळूणः चिपळुणातील इच्छुकांच्या मुंबई वाऱ्या सुरू
महायुती, महाविकास आघाडीमध्ये उमेदवार ठरवण्यासाठी खलबते; चव्हाणांच्या दौऱ्याने हालचाली
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ७ : महायुती आणि महाविकास आघाडीचा उमेदवार मुंबईत ठरणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या मुंबई वाऱ्या सुरू झाल्या आहेत. नेत्यांच्या भेटीसाठी इच्छुकांनी मुंबईत तळ ठोकला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या जिल्हादौऱ्यानंतर या प्रक्रियेला अधिकच वेग आला आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीने निवडणूक लढण्याचा दोन्ही बाजूंनी निर्णय झाला आहे; मात्र, प्रत्येकाचे उमेदवार कोण असणार यावरच मोठी खलबते सुरू आहेत.
नगर परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय वारे जोरात वाहू लागले आहेत. महायुतीच्या माध्यमातून घटक पक्ष असलेल्या भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या तीनही पक्षांनी आपले उमेदवार तयार केले होते. राष्ट्रवादीकडून मिलिंद कापडी, शिवसेनेकडून उमेश सकपाळ, सुधीर शिंदे यांचे नाव पुढे आले होते तर भाजपकडून सहा नावे पुढे येत होती. यामध्ये मंगेश तांबे व विजय चितळे यांचे नाव चर्चिले जात आहे; मात्र, आता महायुतीचा निर्णय झाल्यानंतर तीनही पक्षांच्या इच्छुकांमधून उमेदवारीची लॉटरी कोणाला लागते, हे महत्त्वाचे आहे. महायुतीचा उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीकडून त्यांचा उमेदवार जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीतर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने रमेश कदम यांच्या नावाला पसंती दिली आहे; मात्र, कदम हे नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी कशी कुठून मिळवतात याबाबत शहरात उलटसुलट चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
काँग्रेसकडून लियाकत शाह यांनी नगराध्यक्षपदासाठी इच्छा व्यक्त केली आहे तर, ठाकरे शिवसेनेकडून बाळा कदम यांचे नाव पुढे येत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण हे अद्याप देखील निश्चित झालेले नाही. महायुतीच्या उमेदवाराच्या निश्चितीनंतरच महाविकास आघाडीचा उमेदवार निश्चित केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत हे चिपळुणात त्याबाबत चाचपणी करत आहेत.
भाजप - शिंदेसेनेने ताकद लावली पणाला
दरम्यान, भाजपनेही नगराध्यक्षपदावर आपला दावा ठोकला आहे. त्यामुळे चिपळूण नगराध्यक्षपदासाठी भाजप तसेच शिंदेसेना यांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे. विद्यमान उद्योगमंत्री व पालकमंत्री उदय सामंत यांना चिपळूणमध्ये नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार आपल्याच पक्षाचा हवा यासाठी ते देखील प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे महायुतीत एकमत झाल्यास उमेदवार कोण? हे प्रश्नचिन्ह आहे. इच्छुकांमधून महायुती उमेदवार देणार की, नव्याने आयात होणार याबाबत शहरात मात्र चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
महायुती व्हावी, अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे. ज्याला उमेदवारी हवी त्यांनी नेत्यांना भेटणे गैर नाही. शेवटी उमेदवार ठरवताना महायुतीचे सर्व नेते एकत्र निर्णय घेतील. तेव्हा इच्छुकांचे मतंही आजमावून घेतली जातील.
- मिलिंद कापडी, शहरप्रमुख राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट
