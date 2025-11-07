‘अन्न सुरक्षा’मुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल
03068
‘अन्न सुरक्षा’मुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल
उद्योजकांचा सूर; कुडाळातील कार्यशाळेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ७ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा फळ प्रक्रिया उत्पादक संघाच्यावतीने कुडाळ येथील वासुदेवानंद प्रशिक्षण सेवा केंद्राच्या ठिकाणी ‘अन्न सुरक्षा’ या महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमास जिल्ह्यातील नामवंत फळ प्रक्रिया उद्योगपती, उद्योजक व अन्न उत्पादकांनी प्रतिसाद दिला. जिल्ह्यातील फळ प्रक्रिया उद्योगांना या प्रशिक्षणामुळे उत्पादनाचा दर्जा, बाजारातील विश्वासार्हता व ग्राहकांचा विश्वास वाढविण्यास मोठी मदत होईल, असे मत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
यावेळी जिल्हा फळ प्रक्रिया उत्पादक संघाचे अध्यक्ष श्रीधर ओगले, सचिव दिनानाथ गावडे व खजिनदार हर्षल हिंदळेकर आदी उपस्थित होते. प्रशिक्षणाचे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून पंकज येरम यांनी आवश्यक मार्गदर्शन केले. त्यांनी या प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट, अन्न सुरक्षा व्यवस्थापनाचे मूलतत्त्व, उत्पादन प्रक्रियेत स्वच्छतेचे पालन, गुणवत्ता नियंत्रणाचे मानदंड आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणच्या (एफएसएसएआय) अंमलबजावणी धोरणांविषयी सविस्तर माहिती दिली. प्रशिक्षणादरम्यान सहभागी उद्योजकांना अन्न प्रक्रिया युनिटमध्ये अनुसरावयाच्या चांगल्या उत्पादन पद्धती, स्वच्छता मानके, तसेच हॅझर्ड अॅनालिसिस आणि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स यांच्या अंमलबजावणीची माहिती देण्यात आली. या संकल्पना प्रत्येक अन्न उत्पादकासाठी अत्यावश्यक असून, त्या पाळल्यास दर्जेदार आणि सुरक्षित उत्पादने बाजारात उपलब्ध होतात असे श्री. येरम यांनी नमूद केले. या कार्यक्रमाचे आयोजन सुलभ व्हावे, यासाठी लब्धा पाटील यांनी प्रशिक्षणार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी, दस्तऐवज तयारी व समन्वय यामध्ये योगदान दिले. हे प्रशिक्षण भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय)अंतर्गत राबविले जाणारे राष्ट्रीय कार्यक्रम असून, देशभरातील अन्न व्यावसायिकांना अन्न सुरक्षा नियमांची जाणीव आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी घडवून आणण्यासाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरते. प्रत्येक अन्न व्यावसायिकाकडे किमान एक प्रशिक्षित अन्न सुरक्षा निरीक्षक असणे आवश्यक आहे, अशी एफएसएसएआयची अट असून, या प्रशिक्षणाद्वारे त्यासाठी पात्रता प्राप्त होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.