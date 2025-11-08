सर्वच पक्षातील चित्र अस्पष्ट
लांजा, ता. ८ ः नगर पालिकेसाठी आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. लांजा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांसहित १७ नगरसेवकपदासाठी अद्याप कोणत्याही राजकीय पक्षांनी आपापले उमेदवार जाहीर केलेले नसले तरी १० नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास प्रारंभ होणार आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसात उमेदवार निश्चिती होऊन राजकीय धुळवडीला सुरुवात होईल.
राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीला लढत देण्याच्यादृष्टीने शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची आघाडी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसात याबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. लांजा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत सर्वाधिक चुरस असेल ती नगराध्यक्षपदासाठी. या पदासाठी शिवसेना शिंदेगटाकडून पाच ते सहाजण इच्छुक आहेत तर भाजप पक्षानेदेखील नगराध्यक्ष पदासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केलेली आहे. दोन्ही पक्षांकडून नगराध्यक्षपदावर दावा केला जात आहे. त्यामुळे युती होणार की, फिस्कटणार हे देखील पुढील काळात दिसून येणार आहे.
नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता मंगळवारपासून जाहीर झाली आहे. लांजा नगरपंचायतीमध्ये नगराध्यक्ष तसेच नगरसेवकांची संख्या १७ आहे. या वेळी नगराध्यक्षपद हे सर्वसाधारण स्त्रीसाठी आरक्षित आहे. याबरोबरच १७ नगरसेवकांपैकी ९ जागा या महिलांसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे या वेळी नगरपंचायतीवर महिलाराज येणार आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर नगरसेवकपदासाठी प्रत्येक प्रभागातून पाच ते सहाजण इच्छुक आहेत. त्यामुळे कोणाला तिकीट मिळणार व कोणाचा पत्ता कट होणार? हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
सद्यःस्थितीत लांजा शहरासह तालुक्यात शिवसेना शिंदेगटाची ताकद आहे. मोठ्या प्रमाणावर झालेले पक्षप्रवेश पाहता शिवसेना शिंदेगटासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. काहीजणांनी तर नगराध्यक्षपदावर डोळा ठेवूनच पक्षात प्रवेश केला होता तर काहीजण आपल्यालाच उमेदवारी मिळणार, असे छातीठोकपणे सांगत आहेत. त्यामुळे इच्छुकांच्या या भाऊगर्दीतून आमदार किरण सामंत हे नगराध्यक्षपदासाठी कोणाला संधी देतात किंवा नवीन चेहऱ्याला संधी देणार? हे आगामी काळात दिसून येणार आहे. नगराध्यक्षपद आपल्याच पारड्यात पडावे, या दृष्टीने भाजपकडूनदेखील वरिष्ठ स्तरावर हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे हे नगराध्यक्षपदावरून युती फिस्कटणार की, तडजोड होणार, हे आगामी काळात दिसून येणार आहे. शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाकडून नगराध्यक्षपदासाठी चुरस नाही. त्यांच्याकडून नगराध्यक्षपदाबाबत किंवा नगरसेवकाचे तिकीट कोणाला द्यायचे, याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही.
सामंत-साळवी समर्थकांचे दावे
शिंदेगटाचे सामंत समर्थक उमेदवारीसाठी दावा करत आहेत, तर शिंदेगटाचे नेते राजन साळवी यांचेही समर्थक उमेदवारीसाठी दावे करत आहेत. सध्या दोन्ही गटांमध्ये दावेप्रतिदावे सुरू झाले आहेत.
