क्राइम
गांजा बाळगणाऱ्या
संशयिताविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी, ता. ७ ः गांजासदृश अमली पदार्थ विक्रीकरिता स्वतःकडे बाळगणाऱ्या संशयित तरुणाविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मोहम्मद मुफीद भाटकर (वय २५, रा. जामा मस्जिदजवळ, राजिवडा, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. ५) रात्री निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयितांकडे गांजासदृश अमली पदार्थ ६ हजार ५०० रुपयांचे १२४ ग्रॅम वजनाचा विक्रीसाठी स्वतःकडे बाळगलेल्या स्थितीत सापडला. या प्रकरणी साहाय्यक पोलिस फौजदार दीपक साळवी यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
अमली पदार्थ सेवन
करणाऱ्यावर गुन्हा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील तोणदे येथील नवलाई मंदिराच्या बाजूने जाणाऱ्या रस्त्यावरील वडाच्या झाडाजवळ गांजासदृश अमली पदार्थाचे सेवन करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. साहिल भिकाजी आग्रे (वय २७, रा. हनुमानवाडी, तोणदे, रत्नागिरी) असे संशयित तरुणाचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. ६) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस हवालदार रोशन सुर्वे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
वाहतुकीस अडथळा
करणाऱ्यावर गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील मारुती मंदिर ते नाचणे रस्त्यावर वाहतुकीस अडथळा करणाऱ्या चालकाविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेजस लक्ष्मण निकम (वय २९, रा. बाजारपेठ सावर्डे, ता. चिपळूण) असे संशयित चालकाचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. ६) सायंकाळी नाचणे रोडवर निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित तेजस निकम यांनी मोटार रस्त्यावर रहदारीस अडथळा निर्माण होईल अशी उभी करून ठेवली. या प्रकरणी महिला पोलिस हेडकॉन्स्टेबल अमिता पाटील यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्य पिणाऱ्यांवर गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील प्रमोद महाजन क्रीडासंकुलाच्या बाजूला सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्या दोघा तरुणांविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ताबीश मुबारक सरदार (वय ३५) व शराफत शमसुद्दीन फणसोपकर (वय ३६) अशी संशयितांची नावे आहेत. ही घटना गुरूवारी (ता.६) रात्री प्रमोद महाजन क्रीडासंकुलाच्या बाजूला एका शॉपीसमोर निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल पंकज पडेलकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
पहिल्या मजल्यावरून
पडून प्रौढाचा मृत्यू
पावस ः घराच्या पहिल्या मजल्यावरून पडून प्रौढाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. उपचारासाठी कोल्हापूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. मुनाफ युसुप मजगावकर (वय ५६, रा. मुसलमानवाडी, गोळप, रत्नागिरी) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मजगावकर हे घराच्या पहिल्या मजल्यावरून पडले. त्यामध्ये त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. नातेवाईकांनी तत्काळ त्यांना उपचारासाठी कोल्हापूर येथील हॉस्पिटलला दाखल केले. उपचारादरम्यान तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
दुचाकी अपघातात
वृद्धाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः शहरातील मांडवी ते मिरकरवाडा रस्त्याने दुचाकीवरून जाणाऱ्या वृद्धाचा अपघात झाला. या अपघातामध्ये त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. तत्काळ उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दीपक जगन्नाथ शिवलकर (वय ६०, रा. भैरी मंदिराजवळ, रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. ६) सायंकाळी घडली. या प्रकरणी जिल्हा रुग्णालयाच्या पोलिसचौकीत अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे.
