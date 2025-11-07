दोन सांख्यिकी विस्तार अधिकाऱ्यांना पदोन्नती
दोन सांख्यिकी विस्तार
अधिकाऱ्यांना पदोन्नती
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ७ : कोकण महसूल विभागातील जिल्हा सेवा (गट - क) आणि जिल्हा तांत्रिक सेवा (गट - क) मधील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र विकास सेवा सहायक गटविकास अधिकारी, गट - ब या संवर्गात पदोन्नती दिली आहे. २०२४-२५ या निवडसूची वर्षात सरळसेवा कोट्यातील रिक्त पदांवर बढती देत नियुक्ती दिली आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन सांख्यिकी विस्तार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
कोकण महसूल विभागात एकूण नऊ जणांना सहायक गटविकास अधिकारी पदावर बढती दिली आहे. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात सांख्यिकी विस्तार अधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या पांडुरंग सावंत यांचा समावेश आहे. त्यांची बढतीने मालवण पंचायत समिती सहायक गटविकास अधिकारी पदावर नियुक्ती केली आहे. तसेच पंचायत समितीच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजना विभागात सांख्यिकी विस्तार अधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या परेश शिरसाट यांचाही समावेश आहे. त्यांची रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर पंचायत समिती येथे सहायक गटविकास अधिकारी पदावर नियुक्ती केली आहे.
