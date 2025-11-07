कोयतीने वार करणाऱ्या संशयिताला अटक
कोयतीने वार करणाऱ्यावर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ः कुंडी-कदमवाडी (ता. संगमेश्वर) येथे शेजाऱ्यांमधील जुन्या वादातून कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करणाऱ्या संशयितांविरुद्ध देवरूख पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
मनोहर वासुदेव खामकर (वय ३५) असे गुन्हा दाखल झालेल्या त्या संशयिताचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. ६) रात्री घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी संतोष जयराम मांजरेकर (वय ४५) व संशयित मनोहर खामकर हे दोघे कुंडी-कदमवाडी येथे शेजारी राहतात. या दोघा शेजाऱ्यांमध्ये घराजवळील पावसाच्या पाण्याच्या वाहतुकीवरून गेल्या १० वर्षापासून वाद सुरू होता. गुरूवारी रात्री फिर्यादी संतोष मांजरेकर यांचा पुतण्या सुनील दिलीप मांजरेकर (वय ३०) हा संशयित मनोहरकडे आमच्याविरूद्ध अर्ज का करतोस, असे विचारण्यासाठी गेला. या गोष्टीचा राग संशयिताला आला. त्याने घरातील कोयता हातात घेतला आणि अंगणात आला. संशयित मनोहरने सुनीलवर कोयत्याने वार केले. त्यात सुनील मांजरेकर जखमी झाला. या घटनेची माहिती मिळताच देवरूख पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक उदय झावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसपथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी संशयित खामकर याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक नामदेव जाधव करत आहेत.
