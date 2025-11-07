''आयुष्यमान भारत'' योजनेत बेर्लेत 100 टक्के काम पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ७ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘आयुष्मान भारत’ (वय वंदना कार्ड) योजनेत कणकवली तालुक्यातील कुरंगवणे-बेर्ले ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीतील बेर्ले गावाने शंभर टक्के काम पूर्ण केले आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल सरपंच संतोष (पप्पू) ब्रह्मदंडे यांनी आरोग्य विभागाचे विशेष आभार मानले.
ही योजना शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी खारेपाटण प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष शिबिर आयोजित केले होते. आरोग्य विभागाने घरोघरी मोहीम राबवून वय वंदना कार्डांचे काम पूर्ण केले. या मोहिमेत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कुरणे, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रिया वडाम यांचे विशेष सहकार्य लाभले. तसेच आरोग्य सहाय्यक पी. एस. भागवत, के. एस. वानोळे, आरोग्य सहायिका श्रीमती यू. एस. काटकर, आरोग्य सेवक आर. जी. नायकोजी, आरोग्य सेविका श्रीमती दुखंडे, समुदाय आरोग्य अधिकारी ऋषिकेश माने, सी. एच. जाधव, तसेच अशा स्वयंसेविका सौ. संकिता संतोष पाटणकर, सौ. वैष्णवी पवार, आणि अंगणवाडी सेविका अंजली राऊत, गौरी पवार, रुपाली कुडाळकर, शुभ्रा राऊत यांनी या उपक्रमात मोलाचे योगदान दिले. सरपंच ब्रम्हदंडे यांनी आयुष्मान भारत कार्ड योजनेचे उद्दिष्ट गावाला पुरस्कार मिळविणे नसून, गावातील प्रत्येक नागरिकाला शासनाच्या आरोग्य योजनांचा थेट लाभ मिळावा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे, असे यावेळी सांगितले.
उपसरपंच बाबला गोसावी, ग्रामपंचायत सदस्य बबलू पवार, श्रीमती विशाखा राऊत, रवींद्र पवार, श्रीमती स्नेहा गोसावी, सारिका कुडाळकर, अक्षदा सादीकले, ग्रामपंचायत अधिकारी गिरीश धुमाळे, डेटा एंट्री ऑपरेटर सचिन कदम, शिपाई राजेंद्र लाड आदी उपस्थित होते.
