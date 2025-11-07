‘ओंकार’ला मारहाण करणारा ‘तो’ व्यक्ती पोलिस कर्मचारी?
‘ओंकार’ला मारहाण करणारा
‘तो’ व्यक्ती पोलिस कर्मचारी?
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ७ ः गेल्या दोन महिन्यांपासून बांदा परिसरात धुमाकूळ घालत असलेल्या ‘ओंकार’ हत्तीला चार दिवसांपूर्वी रात्रीच्या वेळी दांड्याने मारहाण केल्याचा एक व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये मारहाण झाल्याचे दिसतानाही हत्तीवर दांडा न बसता गवताच्या गंजीवर दांडा बसल्याची माहिती वनविभागाने आपल्या वरिष्ठांनी दिली. तर ज्याने दांडा उगारला तो वनविभागाचा कर्मचारी नसून तो सिव्हिलवर असणारा पोलिस कर्मचारी असून नाव माहित नसल्याचे स्पष्टीकरण वनविभागाने दिले आहे.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये, वनविभागाचे कर्मचारी उपस्थित असतानाच एका व्यक्तीकडून हत्तीला दांड्याने मारहाण केली जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. या घटनेनंतर वन विभागात एकच खळबळ उडाली. वनक्षेत्रपाल सुहास पाटील यांनी तातडीने ड्युटीवर असणाऱ्या वनपाल आणि वनरक्षकांना याबाबत नोटीस बजावली. नोटीसला उत्तर देताना वनपाल आणि वनरक्षकांनी दांडा हत्तीवर मारला नसून तो भाताच्या गंजीवर मारला. दांडा मारणारा व्यक्ती वनविभागाचा कर्मचारी नसून बिगर गणवेशात पोलिस कर्मचारी होता, असे सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळे वळण लागले आहे. वनक्षेत्रपाल पाटील यांनी हत्तीला दांडा मारणारा कर्मचारी कोण? याचा तपास करण्याची मागणी बांदा पोलिसांकडे केली आहे.
