गावडेंसह कार्यकर्ते शिंदे शिवसेनेत

वेंगुर्ले, ता. ८ ः येथील पालिकेचे निवडणुकीचे बिगुल वाजताच, शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. माजी नगरसेवक नागेश ऊर्फ पिंटू गावडे यांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांसह शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. या कार्यक्रमास आमदार दीपक केसरकर प्रमुख उपस्थित होते. वेंगुर्ले येथील स्वामिनी मंगल कार्यालयात झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्याला जिल्हाप्रमुख संजू परब, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, शहरप्रमुख उमेश येरम, तालुकाप्रमुख नितीन मांजरेकर, कोस्टल विभागप्रमुख काशिनाथ नार्वेकर आदी उपस्थित होते. आंबा बागायतदार मोहन गावडे, बबन नार्वेकर, सुमित गावडे, बाळकृष्ण हुले, सुहास जाधव, गीतांजली केरकर, आदित्य खानोलकर, सुरेंद्र चव्हाण, रोहिणी लोणे, अक्षय कुबल, प्रसाद बाविस्कर यांनीही शिवसेनेत प्रवेश केला.
