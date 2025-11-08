आगामी निवडणुकीसाठी आंबेडकरी पक्षांचा एकत्रित एल्गार
आंबेडकरी पक्षांचा एकत्रित एल्गार
विविध पक्षांची नुकतीच बैठक ; स्वतंत्र उमेदवार देण्याचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत रत्नागिरी तालुक्यात आंबेडकरी पक्ष एकत्रितरित्या ताकदीनिशी उतरणार आहेत. आज झालेल्या बैठकीत बहुजन समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी आणि आरपीआय, भीम आर्मीच्या पदाधिकारी यांनी एकमुखी एल्गार दिला.
थिबाराजाकालीन बुद्धविहार संघर्ष समितीच्या माध्यमातून बुद्धविहार हवे यासाठी २७ ऑक्टोबरला रत्नागिरी तालुकास्तरावर एकत्रितरित्या मोर्चा यशस्वी झाला. मोर्चा यशस्वी झाल्यानंतर प्रस्थापित अन्याय करणारे जातीवादी पक्षांच्या विरोधात आंबेडकरी समाजात वातावरण तयार झाले. ‘मतपेटीतून’ आंबेडकरी समाजाची उपद्रव देणारी ताकद दाखवण्याबाबत थिबाकालीन बुद्धविहार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष एल. व्ही. पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघर्ष समितीचे पदाधिकारी यांच्या समवेत बहुजन समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी, भीम आर्मी, आरपीआय यांची संयुक्त बैठक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, रत्नागिरी येथे झाली.
नुकत्याच होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था नगर पालिका, जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुकीबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये आंबेडकरी समाजासोबत बहुजन चळवळीतील सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांना घेऊन एक संघर्षमय आणि विद्रोही ताकद तयार करण्याचे ठरले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आपले स्वतंत्र उमेदवार देऊन निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकीला एल. व्ही. पवार, राजन जाधव, शिवराम कदम, दीपक जाधव, राजेश सावंत, अनिकेत पवार, किशोर पवार, राजेश जाधव, रूपेश कांबळे, दीपक आयरे, अनंत पवार व राजेंद्र कांबळे, बिपिन आयरे, वैभव जाधव, मुकुंद सावंत, अजित जाधव, विरश्री बेटकर आणि प्रदीप पवार तसेच रत्नदीप कांबळे, देवेन कांबळे सर्व पक्ष संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
