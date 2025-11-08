खारेपाटण पतसंस्थेतर्फे लोकरेंचा सत्कार
खारेपाटण पतसंस्थेतर्फे लोकरेंचा सत्कार
तळेरे : प. पू. भालचंद्र महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित खारेपाटण संस्थेचे माजी चेअरमन तथा विद्यमान संचालक प्रवीण लोकरे यांची खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड झाल्याबद्दल पतसंस्थेतर्फे संस्था कार्यालयात त्यांचा सत्कार करण्यात आला. पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र ब्रह्मदंडे, संचालक संतोष पाटणकर यांच्या हस्ते त्यांचा विशेष सत्कार झाला. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यलक्षी संचालक शुभम मोरे, सचिव महेश कोळसुलकर आदी उपस्थित होते.
त्रिंबक विद्यालयास लाखाची मदत
आचरा ः जनता विद्यामंदिर त्रिंबक प्रशालेचा प्रयोगशाळा विभाग नुकताच अद्ययावत करण्यात आला. यासाठी प्रशालेच्या १९८०-८१ च्या दहावी माजी विद्यार्थी बॅचने एक लाख रुपयांची मदत दिली. निधी संकलन करून तो संस्थाध्यक्ष सुरेंद्र सकपाळ यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी महेंद्र मांजरेकर, विजय भाटकर यांनी शाळेविषयी विचार मांडले. या कार्यक्रमाला कार्यवाह अरविंद घाडी, मुख्याध्यापक प्रवीण घाडीगावकर, एकनाथ घाडी, विजय भाटकर, नंदकुमार घाडी, महेंद्र मांजरेकर, सूर्यकांत घाडीगावकर, गिरगोल फर्नांडिस, सुनीता जाधव, शशिकला घाडीगावकर आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक महेंद्र मांजरेकर यांनी केले. कार्यवाह घाडी यांनी आभार मानले.
