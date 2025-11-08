ग्रामीण भागातही राजकीय हालचाली
छुप्या बैठका : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी चाचपणी
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. ८ : पहिल्या टप्प्यात पालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले असले तरी, ग्रामीण भागातही छुप्या मोर्चे बांधणीला वेग आला आहे. या निवडणुका संपताच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती लढती होणार असल्याने उमेदवार चाचपणी सुरू झाली आहे.
नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शहराप्रमाणेच ग्रामीण भागात देखील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या छुप्या बैठकांनी सध्या जोर धरला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांकडून स्वबळाची भाषा केली जात असल्याने बहुसंख्य पक्षांच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडून उमेदवारीसाठी चाचपणी केली जात आहे. पालिका निवडणुकीत उमेदवार निवडीला कमी वेळ मिळाला आहे. ती नामुष्की जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या बाबतीत ओढवू नये, म्हणून राजकीय पदाधिकारी आतापासूनच तयारीला लागले आहेत. एकीकडे ग्रामीण भागात सतत पडत असलेल्या पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे भात कापणीच्या कामात शेतकरी गुंतला आहे, तर दुसरीकडे सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जोरदार बैठका घेतल्या जात आहेत. सर्वच पक्षांमध्ये इच्छुक उमेदवारांची संख्या अधिक असल्याने काहींनी आपली उमेदवारी पक्की करण्यासाठी जोरदार लॉबिंगही सुरू केल्याचे दिसते. एरव्ही महायुती म्हणून लढलेल्या भाजप, शिंदे शिवसेनेची युती होत नसल्याने या दोन पक्षांत देखील रस्सीखेच पहावयास मिळत आहे. महाविकास आघाडीतील पक्षांकडून देखील स्वबळाची घोषणा होत असल्याने ही निवडणूक अधिक रंजक होणार असल्याचे मानले जात आहे.
उमेदवारीची माळ कुणाच्या गळ्यात?
असे असले तरी खरी लढत भाजप व शिंदे शिवसेनेत पाहावयास मिळेल, असे मत सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे केवळ शहरी भागात नव्हे तर ग्रामीण भागातही निवडणुकांसंदर्भात चर्चा रंगू लागल्या आहेत. रात्रीच्या छुप्या बैठका देखील जोर धरू लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. येणाऱ्या दिवसांत उमेदवारीची माळ कुणाच्या गळ्यात पडेल, याची उत्सुकता सर्व मतदारांना लागून राहिली आहे.
