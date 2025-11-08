सावंतवाडीतील ‘जनसुविधा’ कौतुकास्पद
03177
सावंतवाडीतील ‘जनसुविधा’ कौतुकास्पद
राहुल नार्वेकर ः परब यांच्या केंद्राची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ८ ः भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी सावंतवाडीत सुरू केलेल्या जनसंपर्क व जनसुविधा केंद्राची पाहणी विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केली. या उपक्रमाचे कौतुक करताना त्यांनी, ‘असे केंद्र हे लोकसेवेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. केंद्राचा लाभ जनसामान्यांना होत असून, मोफत सेवा दिली जात आहे. अशा प्रकारचा ‘पॅटर्न’ सर्व आमदारांनी आपल्या जिल्ह्यात राबवावा,’ अशी सूचनाही केली.
दरम्यान, ‘या सेवा केंद्रातून ग्रामीण आणि तळागाळातील नागरिकांना मोफत दाखले, रुग्णवाहिका सेवा तसेच विविध प्रकारांची मदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गोरगरिबांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास परब यांनी व्यक्त केला. सेवा केंद्रात सर्व प्रकारचे दाखले मोफत दिले जातील. त्यामुळे स्थानिकांना याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल. या केंद्रात दोन जनसंपर्क कार्यालये व चार कायमस्वरूपी कर्मचारी कार्यरत राहणार असून, मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांशी नियमित संपर्क ठेवला जाणार आहे. आठवड्यातील ठराविक दिवशी नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या कार्यातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत सेवा पोहोचवणे आणि गोरगरिबांच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर राहणे, हेच आमचे ध्येय आहे. सामाजिक काम यापुढेही सातत्याने सुरू ठेवणार, असे परब यांनी नमूद केले. भाजप शहराध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.