चिपळूण ः वंदे मातरम् समूहगीत पठण करताना प्रशासकीय अधिकारी व विद्यार्थी.
सती स्कूलमध्ये वंदे मातरम् महोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ८ ः तालुक्यातील सती चिंचघरी येथील न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये वंदे मातरम् सार्धशताब्दी महोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. वंदे मातरम् गीताच्या १५०व्या वर्धापनदिनानिमित्त वंदे मातरम् गीताचे समूहगीत पठण हा कार्यक्रम प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आला.
कार्यक्रमाला तहसीलदार प्रवीण लोकरे, प्रसिद्ध प्रवचनकार धनंजय चितळे उपस्थित होते. या निमित्ताने भगवान परशुराम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या प्रशिक्षणार्थींनी लघुनाटिका सादर केली. विविध संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने समूहगायनात सहभाग घेतला. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी न्यू इंग्लिश हायस्कूल सती-चिंचघरी, भगवान परशुराम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चिपळूण, संस्था व्यवस्थापन समिती आणि शासनाच्या सर्व विभागांनी सहभाग नोंदवला.
