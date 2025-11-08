गौड ब्राह्मण समाजाने एकत्र यावे
कुडाळ, ता. ८ ः ‘‘विखुरलेला गौड ब्राह्मण समाज एकत्र आला पाहिजे. आपल्यासह अन्य समाजांनाही पुढे नेले पाहिजे,’’ असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले. कुडाळ हायस्कूल मैदानावर १० व्या ‘कुडाळ देशकर प्रीमियर लीग (केपीएल) २०२५’ या क्रीडा महोत्सवाला आजपासून सुरुवात झाली. महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी उद्योगमंत्री बोलत होते.
उद्योगमंत्री म्हणाले, ‘‘गौड ब्राह्मण समाजाचे पालघर येथे भवन झाले, तशाच प्रकारचे भवन या ठिकाणी होण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न राहणार आहे. पूर्वजांचा इतिहास डोळ्यांसमोर ठेवून वाटचाल करा. राजकारण बाजूला ठेवून जातीसाठी एकत्र आले पाहिजे. बांबू लागवडीसाठी केंद्र सरकार सबसिडी देते. आपल्या समाजाने शेती क्षेत्रातही पुढे आले पाहिजे. समाजातून अनेक पुस्तके लिहिली जातात, तशाचप्रकारे ‘केपीएल’वर पुस्तक लिहिणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा, राज्यात शैक्षणिक, क्रीडामध्ये नेतृत्व करण्याची संधी मिळते.’’
यावेळी महोत्सवाचे अध्यक्ष रणजित देसाई, उद्योजक जगदीश वालावलकर, अॅड. संग्राम देसाई, रमेश झारापकर, क्रीडा संघटक मनीष दाभोलकर, बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष उमेश गाळवणकर, विवेक सामंत, अरुण दाभोलकर, गोपालकृष्ण प्रभू, सुरेश सामंत, विनय सामंत, अंजली सामंत, माधवी प्रभू, रोहिणी कोचरेकर, उमेश नायक, राजेंद्र नायक, प्रदीप देसाई, अनिलकुमार नायक, मुरलीधर प्रभू, जयंत नायक, शिवानंद प्रभू, केदार सामंत, प्रशांत धोंड, प्रफुल्ल वालावलकर, अभय वालावलकर, अतुल सामंत, प्रदीप नेरुरकर, राजन नाईक, रोहन देसाई, मनोज वालावलकर, अभय सामंत, सचिन देसाई, तृप्ती प्रभूदेसाई, विपुल प्रभू, श्रीकृष्ण सामंत, साहिल देसाई, सागर नाईक, मनोज तेंडुलकर, अमित तेंडुलकर, स्वानंद सामंत आदी उपस्थित होते.
रणजित देसाई म्हणाले, ‘‘गौड ब्राह्मण सभा’ ही समाजसेवी ज्ञातीसंस्था १२८ वर्षांपूर्वी १८९७ मध्ये गिरगावात स्थापन झाली. पूर्वजांचे विचार व संस्कार नव्या पिढीपर्यंत डोळसपणे पोहोचवणे, त्यांना एकत्र आणणे, बंधुता, एकता व विश्वास निर्माण करणे, वधू-वर सभा-संमेलने, मेळावे भरवून अंगीभूत कलागुणांना वाव देणे, विविध क्षेत्रात नावलौकिक मिळवलेल्या मान्यवरांचा उचित सन्मान करणे, गरीब, गरजवंत, होतकरू, मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती आदी उपक्रम राबविले जातात.’’
मनीष दाभोलकर यांनी ‘केपील’चा दहा वर्षांचा धावता आढावा घेतला. प्रफुल्ल वालावलकर यांनी सूत्रसंचालन केले. दरम्यान, उद्यापर्यंत (ता. ९) हा महोत्सव आहे. देशभरातून सुमारे ८५० खेळाडूंची नाव नोंदणी झाली आहे.
