मालवाहू जहाज रेडी बंदरात दाखल
मालवाहू जहाज
रेडी बंदरामध्ये
रेडी ः रेडी बंदरात या हंगामातील पहिले ‘एमव्ही रिपली प्राईड’ हे ४८००० मेट्रिक टन क्षमतेचे मालवाहू जहाज बुधवारी (ता. ५) दाखल झाले. जहाजातून खाण कंपनी लोहखनिज भरून परदेशात निर्यात करणार आहे. या हंगामात अवकाळी पावसामुळे खनिज उत्खननास व्यत्यय आला होता. आता पावसाने उसंत घेतल्याने रेडी बंदरात लोहखनिज निर्यातीसाठी जहाज दाखल झाले आहे. गोव्यातून बार्जेस रेडी बंदरात आल्यावर जहाजात लोह खनिज भरले जाईल. सध्या रेडीत एकच खाण कंपनी कार्यरत आहे. कळणे, साटेली, तळवणेतील खाण कंपन्यांचा माल येथे आल्यावर लोहखनिज निर्यातीस वेग येणार आहे.
------
खानोली-वायंगणीत
मंगळवारी जत्रोत्सव
वेंगुर्ले ः खानोली-वायंगणी गावचे दैवत बाराचा पूर्वस देवस्थानचा वार्षिक जत्रोत्सव मंगळवारी (ता. ११) साजरा होत आहे. यानिमित्त सकाळी आठला देवता प्रार्थना, साडेआठला देव बाराचा पूर्वस पूजन अभिषेक, दुपारी साडेबारा ते तीन महाप्रसाद, सायंकाळी पाचला ग्रामस्थांचे भजन, रात्री एकला नाईक मोचेमाडकर दशावतार नाट्य मंडळाचा नाट्यप्रयोग होईल. लाभ घ्यावा, असे आवाहन देव बाराचा पूर्वस उत्सव मंडळ व धोंड बंधू (वायंगणी) यांनी केले आहे.
---
परुळे वेतोबाचा
आज जत्रोत्सव
म्हापण ः परुळेचे ग्रामदैवत श्री देव वेतोबा देवस्थानचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्या (ता. ९) होणार आहे. यानिमित्त सकाळी धार्मिक विधी, रात्री साडेदहाला पुराण वाचन, अकराला ‘श्रीं’ची पालखी मिरवणूक व एकला नाईक-मोचेमाडकर दशावतार मंडळाचे नाटक होणार आहे. लाभ घेण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
---
दिवाळीत लालपरीची
कोटीची कमाई
रत्नागिरी : एसटीने दिवाळी सणामध्ये चांगली कमाई केली. दिवाळीनिमित्त शाळा-महाविद्यालयांना सुटी असल्यामुळे सण साजरा करून मंडळी पर्यटनासाठी बाहेर पडतात शिवाय सणासाठी पाहुणे, नातेवाईक, मित्रमंडळींकडे ये-जा सुरू असते. राज्य परिवहन महामंडळाने एसटीच्या प्रवाशांना विविध सवलती उपलब्ध करून दिल्याने प्रवासीसंख्येत चांगलीच वाढ झाली. परिणामी, दिवाळी सणामध्ये रत्नागिरी एसटी विभागाला १ कोटींचे उत्पन्न मिळाले.
रत्नागिरी विभागातर्फे मुंबई, पुणे, कोल्हापूर या लांब पल्ल्याच्या मार्गावर नियमित शंभर गाड्या धावत असतात. १७ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत १५० नवीन जादा फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले होते.
----
विहिरीजवळ
श्रमदानातून बंधारा
चिपळूण : गुहागर तालुक्यातील ग्रामपंचायत मुंढर कातकीरी कार्यक्षेत्रातील वळवणवाडी येथील नळपाणी पुरवठा योजनेच्या सार्वजनिक विहिरीजवळ श्रमदानातून विजय बंधारा बांधण्यात आला. शासनाच्या ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या धोरणाला अनुसरून आणि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या ‘पाणी स्रोत बळकटीकरण’ या उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. मुंढरखुर्द, वळवण आणि आडीवाडी या परिसरातील ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीसोबत एकत्र येऊन श्रमदानातून हा बंधारा उभारला. या बंधाऱ्यामुळे नळपाणी पुरवठा योजनेच्या विहिरीतील पाणीपातळी वाढून ग्रामस्थांना वर्षभर पुरेशा पाण्याचा लाभ मिळणार आहे.
