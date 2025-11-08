संस्कृत उपकेंद्रात वंदे मातरम् गीताचे सामूहिक गायन

rat८p७.jpg-
रत्नागिरी : संस्कृत उपकेंद्रात वंदे मातरम् राष्ट्रगीताचे सामूहिक गायन करताना डॉ. दिनकर मराठे व कर्मचारी, विद्यार्थी.
संस्कृत उपकेंद्रात वंदे मातरम् गीताचे गायन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : वंदे मातरम् हे गीत अत्यंत अर्थपूर्ण गीत असून, स्वातंत्र्याच्यासमयी अनेकांसाठी स्फूर्तिदायी गीत ठरले. आजही या गीतातील शब्द थेट मनाला भिडतात. यातील बहुतांश शब्द संस्कृत भाषेत असून, उर्वरित शब्द बंगाली भाषेत आहेत, असे भारताचे स्तुत्य वर्णन करणारे अर्थपूर्ण राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् भारतीयांसाठी प्रेरणादायी आहे, असे गौरवोद्गार रत्नागिरी संस्कृत उपकेंद्राचे संचालक डॉ. दिनकर मराठे यांनी काढले.
रत्नागिरी संस्कृत उपकेंद्रात आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाचे भारतरत्न डॉ. पांडुरंग वामन काणे संस्कृत अध्ययन केंद्रात रत्नागिरी उपकेंद्र येथे कार्यक्रम झाला. वंदे मातरम् गीताचे सामूहिक सुस्वर गायन करण्यात आले. या वेळी रत्नागिरी उपकेंद्रातील विद्यार्थी, प्राध्यापक व कर्मचारी वर्ग उपस्थित होता.
