कणकवलीत एक्स्प्रेसना थांबा, पेढे वाटून आनंदोत्सव
‘हिसार-कोयंबतुर’, ‘गांधीधाम - नागरकोईल’ थांबल्या, मोटरमनचे स्वागत
कणकवली, ता. ८ : हिसार-कोयंबतुर आणि गांधीधाम - नागरकोइल एक्स्प्रेस या गाड्यांना कणकवली स्थानकात थांबा मिळाला आहे. यात नागरकोईल-गांधीधाम एक्स्प्रेस सकाळी साडेसहाला कणकवली स्थानकात दाखल झाली. यावेळी कोकण रेल्वे प्रवासी समन्वय व संघर्ष समिती आणि कणकवली रेल्वे स्टेशन संघटनेने स्वागत केले.
रेल्वे प्रशासनाने हिसार-कोयंबतुर एक्स्प्रेस आणि गांधीधाम-नागरकोइल या एक्स्प्रेस गाड्यांना कणकवली स्थानकात थांबा दिला आहे. आज नागरकोईल एक्स्प्रेस रेल्वे सकाळी साडेसहाला दाखल झाली. या रेल्वेचे कणकवली रेल्वेस्थानकावर विविध संघटनांनी स्वागत केले. तसेच मोटरमनचा शाल, पुष्पगुच्छ देत पेढे वाटत स्वागत केले.
यावेळी कणकवली रेल्वे स्टेशन येथे कोकण रेल्वे प्रवासी समन्वय संघर्ष समिती, कणकवली रेल्वे स्टेशन संघटना, कणकवली रेल्वे स्टेशन रिक्षा संघटना, विष्णू समाज राजस्थान सेवा संघटना, पाटीदार समाज संघटना, सिंधुगर्जना ढोल पथक यांनी स्वागत केले. यावेळी रेल्वे समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेश सावंत, कार्याध्यक्ष प्रा. हरिभाऊ भिसे, संजय मालंडकर, सचिव सखाराम सपकाळ, भगवान लोके, बाळू वालावलकर, नितीन पटेल, दिनेश पटेल, दीपक पटेल, दिनेश मालविय, नरोना पटेल, संतोष सावंत, महानंदा चव्हाण, बाळा सावंत आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, हिसार-कोयंबतुर ही रेल्वे ६ नोव्हेंबरला रात्री साडे अकराला कणकवलीत आली होती. त्यावेळीही सर्व संघटनांतर्फे त्या गाडीचेही स्वागत केले.
