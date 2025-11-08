निगुडे शाळेला आर्थिक मदत
निगुडे शाळेला आर्थिक मदत
बांदा ः निगुडे येथील जिल्हा परिषद क्रमांक एक शाळेच्या भौतिक सुविधा सुधारण्यासाठी माजी विद्यार्थी तसेच ग्रामस्थांनी एकत्र येत पुढाकार घेतला आहे. शाळेची संपूर्ण लाईट फिटिंग, पाण्याच्या टाकीची उंची वाढवणे तसेच नवीन पाईपलाईन बसविण्याचे काम हाती घेतले असून, या कामांसाठी अनेकांनी आर्थिक मदत केली. या उपक्रमासाठी न्यू इंग्लिश स्कूल मडुराचे माजी मुख्याध्यापक गंगाराम गावडे यांनी दहा हजार, ममता गावडे यांनी तीन हजार, लक्ष्मी पोखरे यांनी दोन हजार, दीपक निगुडकर व शंकर निगुडकर यांनी प्रत्येकी एक हजार तसेच मुख्याध्यापक नारायण नाईक यांनी पाच हजार रुपये मदत केली. या मदतीमुळे शाळेतील मुलांना अधिक चांगल्या वातावरणात शिक्षण घेता येईल. शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश गावडे तसेच सर्व सदस्यांनी दात्यांचे आभार मानले.
अरुण भोगले यांची अध्यक्षपदी निवड
मालवण : मालवण तालुका मराठा उत्कर्ष मंडळ नवीन कार्यकारिणी निवड करण्यात आली आहे. यात अध्यक्षपदी अरुण भोगले तर उपाध्यक्षपदी अशोक सावंत तसेच संदीप (बाबा) परब यांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. मालवण तालुका मराठा उत्कर्ष मंडळाच्या शुक्रवारी (ता. ७) झालेल्या नवीन व जुन्या कार्यकारिणी सदस्यांच्या बैठकीमध्ये पदाधिकारी निवड करण्यात आली. यात सचिव-आशिष परब, उपसचिव प्रमोद मोहिते, सहसचिव सुधीर साळसकर, खजिनदार सुधीर धुरी, सदस्य-संतोष गावडे, विजय परब, गोपीनाथ पालव, जयंद्रथ परब, प्रदीप सावंत, डॉ. गोपाळ सावंत, विजय सावंत, विनायक परब, श्रीकृष्ण परब, संजय मिराशी, निमंत्रित सदस्य अर्जुन राणे, संतोष पालव, हेमंत पाडावे, महादेव सुर्वे, सल्लागारपदी प्रताप बागवे यांची निवड झाली.
