नारी शक्ती फाउंडेशन देणार महिलांना मोफत प्रशिक्षण
रत्नागिरी : वाटद खंडाळा येथे नारी शक्ती फाउंडेशन, उमेदच्या बैठकीला उपस्थित संजना मोहिते आणि वर्षा निंबाळकर आदी.
नारी शक्ती फाउंडेशनतर्फे
महिलांना मोफत प्रशिक्षण
रत्नागिरी, ता. ८ : नारी शक्ती फाउंडेशनच्या संस्थापिका संजना मोहिते आणि सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा निंबाळकर यांनी वाटद खंडाळा येथे महिलांना मार्गदर्शन केले. महिला सक्षमीकरणासाठी गाव तिथे रोजगार या संकल्पनेतून महिलांना मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही बैठक नुकतीच झाली. उमेदच्या जीवनज्योती महिला प्रभागसंघाच्या कार्यालयाला त्यांनी भेट दिली. स्थानिक महिला कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. या वेळी उमेद बचतगट संस्थेच्या अनुजा सावंत, प्रभागसंघ व्यवस्थापक, दीक्षा निवळकर, सीआरपी गीतांजली जाधव आणि शुभांगी वनये उपस्थित होत्या. महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध प्रशिक्षण उपक्रम राबवण्याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. नारी शक्ती फाउंडेशनतर्फे गाव तिथे रोजगार या उपक्रमातून महिलांना मोफत प्रशिक्षणासोबत गृहोद्योगासाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या मशिन अनुदान तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
