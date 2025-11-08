कोकण

मंगेश तांबेना वसंतस्मृती आदर्श शिक्षण संस्थाचालक पुरस्कार
चिपळूण, ता. ८ ः शैक्षणिक क्षेत्रातील अग्रगण्य असलेल्या येथील नवकोकण एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष मंगेश तांबे यांना वसंतस्मृती आदर्श शिक्षण संस्थाचालक पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. त्याचे वितरण उद्या (ता. ९) सकाळी ९.३० वाजता ठाणे येथे होणार आहे.
वसंतस्मृती आदर्श शिक्षक संस्थाचालक पुरस्कारासाठी नवकोकण एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन तांबे यांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात नवकोकण एज्युकेशन सोसायटी हे अग्रगण्य नाव आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून डीबीजे महाविद्यालय शिक्षणक्षेत्रात मोलाचे काम करत आहे. शिक्षणासाठीचा मानबिंदू म्हणून या महाविद्यालयाकडे पाहिले जाते. त्यातून विद्यार्थ्यांची संस्थेच्या माध्यमातून अनेक शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यात आले असून, जडणघडण झाली आहे.

