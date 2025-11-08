स्थानिकांनी स्वीकारला तरच ‘गोल्फ’
उद्योगमंत्री उदय सामंत ः कुडाळ येथे सरपंचांसह इतरांशी चर्चा
कुडाळ, ता. ८ ः आडाळी एमआयडीसीतील भूखंड हे उद्योगासाठीच आहेत. सर्व उद्योजकांसोबत आठ दिवसांत आडाळीत बैठक घेऊन प्रक्रिया सुरू कारण्यात येईल. ‘गोल्फ’ हा रोजगार निर्मितीसाठी फायदेशीर प्रकल्प आहे. स्थानिकांना त्याचे प्रेझेंटेशन देऊनच पुढील निर्णय घेणार, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरपंच पराग गांवकर यांच्यासोबतच्या आज येथील बैठकीत दिले.
आडाळी एमआयडीसीत ‘गोल्फ’ मंजूर करण्यासाठी महामंडळाकडून हालचाली सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सद्यस्थितीत येथील भूखंड वाटप, बांधकाम परवानगी आदी प्रक्रिया स्थगित केली आहे. महामंडळाच्या या भूमिकेमुळे एमआयडीसी उभारणी व उद्योग यावेत, म्हणून सतत पाठपुरावा करणाऱ्या आडाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समितीने महामंडळाच्या भूमिकेला आक्षेप घेतला. आज कुडाळ येथे विश्रामगृहावर उद्योगमंत्री सामंत व सरपंच गांवकर यांच्यात सुमारे वीस मिनिटे सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी आमदार दीपक केसरकर, माजी आमदार राजन तेली, प्रादेशिक अधिकारी वंदना खरमाळे, कृती समितीचे सचिव प्रवीण गांवकर उपस्थित होते.
यावेळी श्री. गांवकर यांनी ज्या उद्योजकांनी दोन वर्षांपूर्वी भूखंड घेतले आहेत, त्यांना बांधकाम परवाने थांबवले आहेत. नवीन भूखंड स्थगित केल्याने उद्योजकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे जे उद्योजक आले आहेत त्यांची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, केसरकर यांनीही उद्योजकांना वेळेत सुविधा द्या, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले.
आठ दिवसांत उद्योजकांशी चर्चा!
श्री. सामंत म्हणाले, ‘कुठल्याही उद्योजकांच्या भूखंडामध्ये बदल होणार नाही. ‘गोल्फ’साठी टेबल प्लॉट दिला जाणार नाही. जो उंच-सखल भाग आहे, तोच या प्रकल्पाला दिला जाईल; मात्र त्या आधी प्रकल्पाचे पूर्ण प्रेझेंटेशन करू. स्थानिकांनी स्वीकारला तरच प्रकल्प पुढे नेऊ. ‘गोल्फ’मुळे जिल्ह्याच्या पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळून शेकडो रोजगार निर्माण होतील. त्यामुळे गैरसमज होऊ नयेत म्हणून तूर्त ‘गोल्फ’च्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे. आठ दिवसांत आडाळीत येऊन दीपक केसरकर, संजू परब यांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष उद्योजकांशी चर्चा करून प्रश्न सोडवू.’
