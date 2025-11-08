वंदे मातरम् सामूहिक गायन
rat८p९.jpg-
२५O०३१८१
रत्नागिरी : गोगटे- जोगळेकर महाविद्यालयामध्ये वंदे मातरम् सामूहिक गायन करताना विद्यार्थी.
‘गोगटे’त वंदे मातरम् सामूहिक गायन
रत्नागिरी, ता. ८ : वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताच्या रचनेला १५० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताचे गायन गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी केले.
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी ७ नोव्हेंबर १८७५ रोजी ‘वंदे मातरम्’ या प्रार्थनागीताची रचना केली आणि नंतर हेच गीत भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत एक महत्त्वाचे प्रतीक बनले होते तसेच आता देशभक्ती आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रेरणास्रोत बनले. १९५२ मध्ये ‘आनंदमठ’ या कादंबरीवर आधारित त्याच नावाचा हिंदी चित्रपट तयार करण्यात आला, अशी माहिती या प्रसंगी सांगण्यात आली. प्रास्ताविक डॉ. चित्रा गोस्वामी यांनी केले. प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम झाला.
