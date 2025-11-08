-कुंबळेत गांजा बाळगल्याप्रकरणी तिघांवर गुन्हा
गांजा बाळगणाऱ्या दोघांना अटक
कुंबळेत कारवाई ; ८३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ८ ः विक्रीच्या उद्देशाने गांजासदृश अमली पदार्थ जवळ बाळगल्याप्रकरणी कुंबळे येथील तिघांविरोधात मंडणगड पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे. पोलिसांनी दोन संशयितांना अटक केली असून, तिसरा पसार झाला आहे.
पोलिसांनी दिलेली माहिती, ६ नोव्हेंबर रोजी रात्री कुंबळे बाजारपेठेतील एका दुकानात संशयिताने विक्रीसाठी गांजासदृश पदार्थ ठेवले असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी छापा टाकला. यामध्ये इम्रान फारुख देवरूखकर (वय २५), मोहमद जावेद जफीर अन्सारी (वय ३४) आणि अतिक एजाज कोंडकर (वय २२, तिघेही रा. कुंबळे मोहल्ला) हे संशयित आढळले. या वेळी पोलिसांनी इम्रान देवरूखकर आणि मोहमद अन्सारी यांना ताब्यात घेतले; मात्र अतिक कोंडकर हा घटनास्थळावरून पसार झाला. पोलिसांनी तपासादरम्यान ५५ ग्रॅम वजनाचा गांजासदृश पदार्थ आणि त्यासह चिलमी व लायटर असा मुद्देमाल जप्त केला. जप्त केलेल्या पदार्थाची एकूण किंमत अंदाजे ८३ हजार ५०० रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल संबंधदास प्रताप मावची यांनी फिर्याद दिली असून, पुढील तपास पोलिस निरीक्षक नितीन गवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.