‘ओंकार’बाबत परिपूर्ण प्रतिज्ञापत्र सादर करा
ओंकार हत्तीचे संग्रहित छायाचित्र.
कोल्हापूर सर्किट बेंच : ‘वनतारा’त पाठवण्याच्या मनसुब्याला तूर्त ब्रेक
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ८ ः ओंकार हत्तीला गुजरातमधील ‘वनतारा’मध्ये पाठविण्यासंदर्भातील याचिकेवर शुक्रवारी (ता. ७) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग वनविभागाला १४ नोव्हेंबरपर्यंत परिपूर्ण प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे घाईघाईने ‘ओंकार’ला पकडून ‘वनतारा’त पाठवण्याचा वनविभागाचा मनसुबा धुळीला मिळाला आहे.
वन्यजीवप्रेमी रोहित कांबळे यांनी ‘ओंकार’ला पकडून ‘वनतारा’त धाडण्याच्या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीदरम्यान ‘ओंकार’ला पकडून ‘वनतारा’मध्ये पाठवणार असल्याची कबुली मंगळवारी (ता. ४ ) सिंधुदुर्ग वन विभागाने न्यायालयासमोर दिली होती. त्यावर न्यायालयाने बुधवारी (ता. ५) सुनावणीमध्ये यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा सूचना वन विभागाला दिल्या होत्या. वन विभागाने बुधवारी आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केले; मात्र त्यावरील निर्णय न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत (ता. ७) राखून ठेवला होता. त्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयाने वन विभागाने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र फेटाळले.
‘ओंकार’ला ‘वनतारा’मार्फत कसे पकडण्यात येईल, याची विस्तृत प्रक्रिया आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार वन्यप्राण्यांना पकडण्याच्या तरतुदी काय आहेत, याविषयी प्रतिज्ञापत्रात मांडावे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर वनविभागाने, आमची यंत्रणा सध्या सज्ज असून केवळ अर्ध्या तासात ओंकार हत्तीला पकडू शकतो. त्यामुळे पकडण्याची परवानगी तातडीने द्या, असे उतावीळपणे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने दोन दिवसांत पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे सांगितले. यावेळी वन विभागाने सात दिवसांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली. त्यामुळे १४ नोव्हेंबरला वन विभागाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार आहे.
दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा
वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी ‘ओंकार’च्या अंगावर फटाके टाकून आणि काठ्यांनी मारहाण करून चिथावणी देत आहेत. ‘ओंकार’ गुणी, शांत, संयमी आणि समंजस आहे. तो शहाण्या पाळीव प्राण्यांसारखा वागतो; मात्र वन कर्मचारी त्याला त्रास देऊन आक्रमक आणि हल्ला करण्यासाठी प्रवृत्त करताहेत. ते कारण न्यायालयाला देऊन मग त्याला ‘वनतारा’त पाठवणे सोपे होईल, असा विचार ते करत असावेत. यामुळे हा सगळा प्रकार असंवेदनशीलपणे पाहणाऱ्या उपवनसंरक्षकांवर आणि ‘ओंकार’ला अमानुष वागणूक देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी ‘ओंकार’चा वावर असलेल्या गावातील लोकांची आहे.
‘ओंकार’चा नदीतील हृदयद्रावक व्हिडिओ
‘ओंकार’ नदीपात्रात शांतपणे पाण्यात डुंबतो आहे. तो ना शेतात नुकसान करीत आहे, ना माणसांच्या गर्दीत आहे, तरीही कुणीतरी धडाधड अॅटम बॉम्ब त्याच्या अंगावर फेकत आहेत. पाण्यात पडणाऱ्या त्या बॉम्बचा कानठळ्या बसवणारा आवाज येतो आणि ‘ओंकार’ जीव वाचवण्यासाठी पळतो आहे. या व्हिडिओत एक कर्मचारीही दिसतो. त्याच्यासमोर हा सगळा प्रकार घडत असल्याने लोकांमध्ये त्याच्याबद्दल आणि फटाके फेकणाऱ्यांबद्दल तीव्र संताप आहे. याचा जाब प्रशासनाला विचारण्याचा निर्णय ‘ओंकार’प्रेमींनी घेतला आहे.
