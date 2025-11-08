राजापूर पालिका निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज
राजापूर ः संवाद साधताना निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार विकास गंबरे. या वेळी उपस्थित सरफरे, पोलिस निरीक्षक अमित यादव, जितेंद्र जाधव.
पालिका निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज
विकास गंबरे ः राजापुरात ८ हजार १६३ मतदार
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ८ ः राजापूर नगर पालिकेच्या दहा प्रभागातील २० जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार विकास गंबरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. येत्या सोमवारपासून (ता. १०) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याला सुरुवात होणार असून, उमेदवारांसह मतदारांना निवडणुकीविषयी माहिती देण्यासाठी पालिकेमध्ये विशेष कक्ष सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
नगराध्यक्षपदासह नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी निवडणूक होत असून, त्यासाठी येत्या सोमवारी (ता. १०) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याला सुरुवात होणार आहे. त्यामध्ये १७ नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरता येणार असून, दाखल अर्जांची १८ नोव्हेंबर रोजी छाननी होणार आहे. छाननीमध्ये वैध ठरलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची २१ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम मुदत असून, २ डिसेंबर रोजी मतदान आणि ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी १० मतदान केंद्रांवर ८ हजार १६३ मतदार मतदान करणार असल्याची माहितीही त्यांनी या वेळी दिली. राजकीय सभा, रॅली यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या त्या त्या विभागाकडून घेणे बंधनकारक असून, खासगी भिंती व जागेवर प्रचार साहित्य लावण्यासाठी मालकांची परवानगी बंधनकारक असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
