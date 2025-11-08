रत्नागिरी- महाविकास आघाडीत रत्नागिरी, चिपळूणध्ये तिढा
रत्नागिरी, चिपळूणमध्ये
महाविकास आघाडीत तिढा
उबाठा-राष्ट्रवादी नगराध्यक्षपदासाठी आग्रही; मैत्रीपूर्ण लढती शक्य
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : पालिका निवडणुकांमध्ये जिल्ह्यात महाविकास आघाडीत बिघाडी होण्याची शक्यता आहे. देवरूख, लांजा नगर पंचायत आणि खेड पालिका नगराध्यक्षपद उबाठा शिवसेनेसाठी सोडण्यात आली आहे. राजापूर पालिका काँग्रेसच्या वाट्याला आहे. परंतु, चिपळूण आणि रत्नागिरीमध्ये उबाठा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नगराध्यक्षपदासाठी आग्रही आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये एकमत होत नसल्याने येथे मैत्रीपूर्ण लढतीची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने याला दुजोरा दिला.
जिल्ह्यात महायुतीमध्ये एकमत होण्याची शक्यता धूसर होती. राष्ट्रवादीला वगळून महायुती म्हणून निवडणूक लढवण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. महाविकास आघाडीमध्ये एकमत राहील, असे चित्र होते. त्या महाविकास आघाडीमध्येच बिघाडीची शक्यता आहे. चिपळूण आणि रत्नागिरी पालिकेचा तिढा कायम आहे. रत्नागिरी पालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी महाविकास आघाडीमधील शिवानी माने नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक आहेत. त्यांनी पदयात्रेतून शहरात काम सुरू केले आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) मिलिंद कीर हे देखील पत्नी हिमानी कीर हिच्यासाठी आग्रही आहेत. नुकतीच त्यांनी सुप्रिया सुळे यांची भेट घेऊन याबाबत आग्रह धरला. आघाडीतील दोन्ही नेते नगराध्यक्षपदासाठी माघार घेण्यास कोणी तयार नसल्याने इथे मैत्रीपूर्ण लढत होण्याची शक्यता वाढली आहे.
चिपळूण पालिकेतदेखील हीच परिस्थिती आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवेसनेकडून बाळा कदम हे थेट नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी आमदार आणि ज्येष्ठ नेते रमेश कदम हे नगराध्यक्षपदासाठी आग्रही आहेत. तिथेही मैत्रीपूर्ण लढतीची शक्यता आहे. या दोन पालिकांमध्ये महाविकास आघाडीमध्ये मोठा तिढा आहे.

कोट
महाविकास आघाडीत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराबाबत लवकरच बैठक होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माझी पत्नी नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक आहे. उबाठाकडून बाळ मानेंच्या सूनबाई इच्छुक आहेत. वरिष्ठ पातळीवर जो निर्णय होईल तो आम्हाला बंधनकारक असेल. आम्हाला मिळाली तर ते काम करतील. त्यांना मिळाली तर आम्ही काम करू.
- मिलिंद कीर, राष्ट्रवादी काँग्रेस
