शिवसेना ठाकरे गटाकडून पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या

मालवण, ता. ८ : ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ-मालवण विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. संघटना वाढीसाठी पदाला साजेसे काम करण्याचे आवाहन नूतन पदाधिकाऱ्यांना केले आहे.
नवनियुक्त पदाधिकारी असे ः कुडाळ विधानसभा प्रमुख संग्राम प्रभूगावकर, संपर्कप्रमुख अतुल बंगे (कुडाळ विधानसभा), कुडाळ तालुकाप्रमुख राजन नाईक (आंब्रड, कसाल, नेरुर, डिगस, तेंडोली, जिल्हा परिषद मतदारसंघ व कुडाळ शहर), कुडाळ तालुकाप्रमुख कृष्णा धुरी (माणगाव, घावनळे, वेताळबांबर्डे, पिंगुळी), कुडाळ तालुका संघटक बबन बोभाटे (माणगाव, घावनळे, वेताळबांबर्डे, पिंगुळी, तेंडोली, नेरुर जिल्हा परिषद मतदारसंघ व कुडाळ शहर), कुडाळ तालुका संघटक सचिन कदम (आंब्रड, कसाल, डिगस जिल्हा परिषद मतदारसंघ). माजी खासदार विनायक राऊत, उपनेते जिल्हा संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर, माजी आमदार वैभव नाईक यांनी अभिनंदन केले.
