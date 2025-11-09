पाऊस असा वाढला
पाऊस असा वाढला
* १९९१ ते २०२४ सरासरी पाऊस- ३५३५.८५ मि.मी.
* २०२५ मध्ये झालेला पाऊस- ४०३९.२ मि.मी.
गेल्या ३४ वर्षातील अन् यंदाचा पाऊस (मि.मी.)
महिना*१९९१ ते २०२४ सरासरी*२०२५ मधील पाऊस
मे*७५.१*५८२.८
जून*८८०.२*६९७.६
जुलै*१२०५.१*१०९४.२
ऑगस्ट*७१६.९*९७१
सप्टेंबर*३९७.६*३४४.४
ऑक्टोबर*२०२.२ *२८७.२
नोव्हेंबर*४०*४७.८
पावसाचे दिवस
*१९९१ ते २०२४ - ११०
* २०२५ (मे ते नोव्हेंबर) - १४०
