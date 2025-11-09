कालभैरव प्रकटदिन सोहळा
संगमेश्वर येथे १२ रोजी
कालभैरव प्रकटदिन सोहळा
संगमेश्वर, ता. ९ः ‘दक्षिण काशी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संगमेश्वर येथील श्री देव कालभैरव-जोगेश्वरी (भैरिभवानी) मंदिरात १२ रोजी श्री कालभैरव जन्मोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे.
कालभैरव उत्सवाची सुरवात ११ रोजी अभिषेक व श्रीं ची पूजा, आरत्या आणि सायंकाळी ७.३० वा. स्वरसंघ कलामंच, कसबा यांचे भजनाने होणार आहे. मुख्य सोहळा १२ रोजी पार पडणार असून सकाळी ९ वाजता श्रीं चा अभिषेक व महापूजा, दुपारी १२.३० वा. महाप्रसाद सेवा, सायंकाळी ६ वाजता जयशंकर अभंग व नाट्यसंगीत मैफिल तसेच रात्री ८.३० वा. आरती, स्थानिक भजन आणि रात्री ११ वा. भजन-जागर असा विविध कार्यक्रमांचा भव्य मेळा भरविण्यात येणार आहे. भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून दर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री कालभैरव-जोगेश्वरी (भैरिभवानी) मंदिर कार्यकारी मंडळाने केले आहे.