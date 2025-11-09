आजी आजोबांच्या गोष्टी पुस्तकाचे प्रकाशन
कोकण

संगमेश्वर, ता. ९ ः संगमेश्वर येथील लेखक जे. डी. पराडकर यांच्या ‘आजी आजोबांच्या गोष्टी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन कवी केशवसूत यांच्या पुण्यतिथीचे औचित्य साधून करण्यात आले. पराडकर यांचे हे ११ वे पुस्तक आहे.
सध्याच्या काळात नातवंड आजी आजोबांच्या कुशीत शिरून गोष्टी ऐकण्याचं प्रमाण काहीसे कमी झालं आहे. हाच धागा पकडून या पुस्तकात आजी आजोबांच्या एका पेक्षा एक भन्नाट कथा पराडकर यांनी लिहिल्या आहेत. याबरोबरच आजोळ, माहेर याविषयीचे महत्व देखील या पुस्तकात वाचायला मिळणार आहे. या पुस्तकाची प्रस्तावना प्रसिद्ध अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांनी लिहिली असून पाठराखण प्रसिद्ध गायिका रंजना जोगळेकर यांनी केली आहे. पुस्तक प्रकाशनाला घनश्याम पाटील, ज्योती घनश्याम पाटील, संगमेश्वर येथील उद्योजक अनिल भिडे, अभय गद्रे, देवरुखचे प्राध्यापक धनंजय दळवी, लेखक जे. डी. पराडकर, वेदिका पराडकर उपस्थित होते.

